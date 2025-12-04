    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Bund will zusätzliche Milliarden für Bahn freigeben

    Für Sie zusammengefasst
    • Bund plant Milliarden für Bahn-Sanierung bis Jahresende
    • Verdopplung der Mittel für Ersatzinvestitionen 2025/26
    • Kritik: Bundesrechnungshof sieht Missbrauch von Mitteln

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Bund will bis Jahresende zusätzliche Milliarden für die Bahn freigeben. Dabei geht es um die Finanzierung der Sanierung wichtiger Bahnstrecken sowie der Instandhaltung des Bestandsnetzes. Verkehrs-Staatssekretär Ulrich Lange sagte, mit der Billigung durch den Haushaltsausschuss des Bundestags seien die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass eine Vertragsänderung noch in diesem Jahr unterzeichnet werde und die Mittel fließen könnten.

    Nachschlag für die Bahn

    Konkret geht es um den dritten Nachtrag zur Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung III mit der Deutschen Bahn. "Wir verdoppeln die Ersatzinvestitionen, unterstützen bei der Instandsetzung und schaffen so die Grundlage für eine zuverlässige, moderne und barrierefreie Schieneninfrastruktur", sagte Lange.

    Der Nachtrag setze die deutlich erhöhten Mittel aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz für das Bestandsnetz der Eisenbahnen für die Jahre 2025 und 2026 vertraglich um und verdopple die Mittel für Ersatzinvestitionen in den Jahren 2025 und 2026 gegenüber der ursprünglich vereinbarten Vereinbarung.

    Mehr Geld auch für bestehendes Netz

    Auch für die Instandhaltung des Bestandsnetzes gebe es einen höheren Bundeszuschuss. Damit werden laut Lange zahlreiche Maßnahmen zur Stabilisierung des Betriebs vom Bund übernommen, die sonst durch die Infrastruktursparte DB InfraGo hätten finanziert werden müssen. Zugleich trage die Maßnahme zur Abmilderung des Trassenpreisanstiegs bei. Die InfraGo müsse das gesunkene Kostenniveau im Entgeltantrag für die Trassenpreise 2026 entsprechend berücksichtigen. Die Trassenpreise sind eine Art Schienenmaut.

    In einem Beschluss des Haushaltsausschusses heißt es, die wirtschaftliche Verwendung der Zahlungen aus dem Bundeshaushalt solle gewährleistet werden. Die Grünen-Haushälterin Paula Piechotta sagte, erneut müsse der Ausschuss die Kontrolle beschließen, die das Ministerium alleine nicht hinbekomme.

    Kritik vom Bundesrechnungshof

    Der Bundesrechnungshof hatte scharfe Kritik an der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung geäußert. Diese habe sich als ungeeignet zur Erhaltung und Verbesserung eines leistungsfähigen Schienennetzes erwiesen, heißt es in einem Bericht an verschiedene Bundestags-Ausschüsse. Der Bund müsse gewährleisten, dass Bundesmittel bedarfsgerecht und wirtschaftlich verwendet werden. In der Realität habe sich die Bundesfinanzierung der Schienenwege inzwischen als "Fass ohne Boden" entwickelt.

    Ferner kritisierte der Rechnungshof, Instandhaltung sowie die Bundesfinanzierung der Kosten für den Schienenersatzverkehr bei der Generalsanierung der Hochleistungskorridore seien keine Investitionen. Diese Finanzierung entspreche nicht der Zweckbestimmung des Sondervermögens für Infrastruktur und Klima - es handle sich nicht um zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur. Der Bundesrechnungshof weise auf "verfassungsrechtliche Risiken" hin, wenn das Sondervermögen in dieser Weise genutzt werde./hoe/DP/jha






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
