Amazon eröffnet neue Deutschlandzentrale und vergrößert sich
- Amazon eröffnet neuen Deutschland-Sitz in München.
- 45.000 Quadratmeter für 40.000 Mitarbeiter geplant.
- 14 Milliarden Euro Investition in Deutschland 2024.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der US-Konzern Amazon hat einen neuen und größeren Deutschland-Sitz in München eröffnet. In dem Bau mit 45.000 Quadratmetern Fläche im Münchner Norden findet die bisher auf vier Gebäude verteilte Belegschaft Platz, wie das Unternehmen mitteilte. Der Neubau sei ein weiterer Beleg des langfristigen Engagements für Bayern und den Standort Deutschland, sagte Deutschland-Chef Rocco Bräuniger laut Mitteilung.
Die Kosten der neuen deutschen Firmenzentrale nannte Amazon nicht. Der Online-Riese beschäftigt mittlerweile gut 40.000 Menschen in Deutschland und will weiter expandieren. 2024 investierte das Unternehmen demnach 14 Milliarden Euro in der Bundesrepublik. In Bayern betreibt Amazon unter anderem 17 Logistikzentren.
Ungeachtet der andauernden Wirtschaftskrise in Deutschland sind in der Tech-Branche nach wie vor qualifizierte Fachkräfte gesucht. Das neue Gebäude ist mit allerlei Annehmlichkeiten für die Belegschaft ausgestattet, unter anderem einem Kino und Yogaräumen./cho/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 199,4 auf Tradegate (04. Dezember 2025, 12:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -1,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,11 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 292,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 310,00USD was eine Bandbreite von +21,54 %/+56,99 % bedeutet.
Amazon bläst zum großen Gegenangriff. Lange wirkte der E-Commerce-Gigant im aktuellen KI-Hype etwas zurückhaltend, doch nun legt der Konzern die Karten auf den Tisch und attackiert gleich an zwei Fronten. Mit einer technologischen Kampfansage im Chip-Sektor und einer aggressiven Logistik-Offensive stellt sich für Anleger jetzt die entscheidende Frage: Ist das der Startschuss für eine neue Rallye?
Frontalangriff im KI-Sektor
Der stärkste Treiber für die zurückkehrende Zuversicht ist die Enthüllung des neuen KI-Chips „Trainium3“. AWS verspricht hier nichts Geringeres als eine Revolution der Effizienz: Der Chip soll 4,4-mal schneller sein als vergleichbare Systeme und dabei die Betriebskosten um bis zu 50 Prozent senken.
Das ist eine direkte Kampfansage an die Marktdominanz von Nvidia.https://www.boerse-express.com/news/articles/amazon-aktie-an…
AWS bietet Kunden eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen für nahezu jedes KI-Projekt und macht sein Cloud-Geschäft damit zu einem Wachstumsmotor und profitiert bereits von seinen Investitionen in künstliche Intelligenz, meint THE MOTLEY FOOL:
https://www.fool.com/investing/2025/11/29/amazon-is-turning-cloud-into-ai-growth-engine/
