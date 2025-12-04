The FUTR Corp beruft KI-Pionier Damian Fozard in das Advisory Board, um die Entwicklung von Finanzagenten der nächsten Generation voranzutreiben

Fozard, der Gründer von CoreAVI, hat High-Fidelity-KI-Systeme entwickelt, die von der NASA, dem US-Militär, Airbus, Boeing und Dutzenden anderen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsprogrammen eingesetzt werden

Toronto, Kanada – 4. Dezember 2025 / IRW-Press / The FUTR Corporation (TSXV: FTRC)(OTCQB: FTRCF)(FWB: QA20; WKN: A4165Y; ISIN: CA3609521057), („FUTR“ oder das „Unternehmen“), eine KI-gestützte Verbraucherfinanzplattform, die es Menschen ermöglicht, den Wert ihrer Daten zu monetarisieren, zu verwalten und auszugeben, gab heute die Ernennung von Damian Fozard, einem weltweit anerkannten Experten für sicherheitskritische und hochzuverlässige künstliche Intelligenz, zum Mitglied des Advisory Board des Unternehmens bekannt.

Fozard ist vor allem als Gründer von CoreAVI und Pionier beim Einsatz von GPU-, Rechen- und KI-Systemen in missionskritischen Umgebungen in der Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobilindustrie und anderen regulierten Sektoren bekannt. In seiner Karriere hat er sich konsequent auf die Entwicklung deterministischer, transparenter und fehlertoleranter KI-Architekturen konzentriert, die sich deutlich von den undurchsichtigen „Black-Box“-Modellen unterscheiden, die derzeit den Mainstream dominieren. Fozard hat dazu beigetragen, Lösungen für künstliche Intelligenz für mehr als 155 große Luftfahrt- und Verteidigungsprogramme in über 25 Ländern zu entwickeln, unter anderem für das US-Militär, die NASA, Airbus und Boeing.

Durch seine Tätigkeit bei FUTR wird Fozard die Mission des Unternehmens unterstützen, alltäglichen Verbrauchern hochzuverlässige, datengesteuerte kognitive KI zur Verfügung zu stellen, damit sie von präzisen, personalisierten und finanziell verantwortungsvollen, agentenbasierten Erfahrungen profitieren können.

„KI-Unternehmen lassen subjektive, auf rohen LLM basierende KI hinter sich und treten in eine neue Ära datengesteuerter, kognitiver KI-Systeme ein, denen man in realen Umgebungen vertrauen kann. FUTR ist eins der ersten Unternehmen, das diese Philosophie direkt auf alltägliche finanzielle Entscheidungen anwendet. Ich freue mich darauf, mit FUTR zusammenzuarbeiten, um Verbrauchern hochpräzise KI anzubieten und Agenten zu entwickeln, auf die sich die Menschen wirklich verlassen können“, so Fozard.