Wirtschaft
Dax am Mittag weiter freundlich - Autowerte vorn
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 23.885 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,8 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Autowerte Porsche-Holding, Mercedes-Benz, Daimler Truck, BMW und Volkswagen.
"Der Dax hält sich am Donnerstag stabil über dem Kursniveau von 23.800 Punkten und wird von den Aktien aus dem Automotivsektor angeführt", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Zusätzlich stehen die Dax-Schwergewichte auf der Gewinnerseite und zementieren dadurch das aktuelle Kursniveau." Der Index schraube sich auch am heutigen Handelstag unaufgeregt und in einem ruhigen Handel in Richtung der 24.000 Punkte Kursmarke weiter empor, so Lipkow.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1674 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8566 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 63,00 US-Dollar; das waren 33 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
"Der Dax hält sich am Donnerstag stabil über dem Kursniveau von 23.800 Punkten und wird von den Aktien aus dem Automotivsektor angeführt", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Zusätzlich stehen die Dax-Schwergewichte auf der Gewinnerseite und zementieren dadurch das aktuelle Kursniveau." Der Index schraube sich auch am heutigen Handelstag unaufgeregt und in einem ruhigen Handel in Richtung der 24.000 Punkte Kursmarke weiter empor, so Lipkow.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1674 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8566 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 63,00 US-Dollar; das waren 33 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Porsche Holding SE - PAH003 - DE000PAH0038
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Porsche Holding SE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
MrGurke schrieb 25.09.25, 08:54
Ohne die Studie jetzt gelesen zu haben, dürfte es aber einen erheblichen Effekt haben, dass E-Autos vorwiegend im Stadtverkehr -und deutlich unterproportional auf der Autobahn- gefahren werden.mitdiskutieren »
Die Gefahr dort einen Verkehrsunfall mit Fußgängern zu verursachen, dürfte etwas geringer sein.
Die Gefahr dort einen Verkehrsunfall mit Fußgängern zu verursachen, dürfte etwas geringer sein.
AlphaOne_ schrieb 22.09.25, 13:49
morimori schrieb 22.09.25, 11:50
5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte