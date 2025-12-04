Dax am Mittag weiter freundlich - Autowerte vorn

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 23.885 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,8 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Autowerte Porsche-Holding, Mercedes-Benz, Daimler Truck, BMW und Volkswagen."Der Dax hält sich am Donnerstag stabil über dem Kursniveau von 23.800 Punkten und wird von den Aktien aus dem Automotivsektor angeführt", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Zusätzlich stehen die Dax-Schwergewichte auf der Gewinnerseite und zementieren dadurch das aktuelle Kursniveau." Der Index schraube sich auch am heutigen Handelstag unaufgeregt und in einem ruhigen Handel in Richtung der 24.000 Punkte Kursmarke weiter empor, so Lipkow.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1674 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8566 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 63,00 US-Dollar; das waren 33 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.