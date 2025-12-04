De.mem berichtet über erfolgreiche Integration von Core Chemicals

De.mem Ltd (ASX: DEM) („De.mem” oder „das Unternehmen”), ein führender Anbieter von dezentralen Wasser- und Abwasseraufbereitungslösungen in Australien und weltweit, freut sich , die erfolgreiche Integration von Core Chemicals Pty Ltd, Burswood/Perth, WA („Core Chemicals”) in seine Unternehmensgruppe bekannt zu geben, nachdem die Übernahme des Unternehmens am 31. Oktober 2025 abgeschlossen wurde.

- Die Übernahme von Core Chemicals wurde vollständig in die bestehenden Aktivitäten von De.mem in Perth integriert und generiert wie erwartet Kostensynergien

- Erworbenes Unternehmen übertrifft die Erwartungen deutlich und erzielte im November 675 Tsd. Umsatz

- Diversifizierung der Umsätze im Gange, mit starkem Kundenpipeline außerhalb von Western Australia

Übernahme der Core Chemicals Pty Ltd („Core Chemicals“)

De.mem schloss die Übernahme der Core Chemicals Pty Ltd am 31. Oktober 2025 ab (siehe ASX-Mitteilung).

Core Chemicals ist ein Spezialchemie- und Dienstleistungsunternehmen, das Kunden aus dem westaustralischen Goldbergbau beliefert. Die Produkte des Unternehmens unterstützen Goldminen dabei, die Goldextraktion zu maximieren und winzige Goldfragmente aus dem Raffinationsabfallstrom zurückzugewinnen.

Core Chemicals wurde 2022 gegründet und betreut regelmäßig 18 Kunden aus dem westaustralischen Goldminensektor. Das Unternehmen erzielte ca. 4 Mio. $ Umsatz in den zwölf Monaten bis zum 30. Juni 2025 sowie rund 730 Tsd. $ Vorsteuergewinn.

Integration abgeschlossen

Die Integration von Core Chemicals in die Geschäftstätigkeit von De.mem in Perth ist vollständig abgeschlossen. Core Chemicals wird nun vom De.mem-Betrieb in Canning Vale, WA, aus verwaltet.

Kostensynergien werden erfolgreich erzielt, wie zuvor in der ASX-Mitteilung vom 3. November 2025 beschrieben.

Deutliche Übererfüllung der Umsatzerwartungen

De.mem freut sich mitzuteilen, dass Core Chemicals basierend auf den Finanzresultaten im November die Umsatzerwartungen deutlich übertrifft.

Im Monat November 2025 erzielte Core Chemicals einen Umsatz von 675 Tsd.$. Dies steht im Vergleich zu ca. 4 Mio. $ Jahresumsatz vor der Übernahme.

Umsatzdiversifizierung

Die Umsatzqualität wird durch Diversifizierung nach Kunden und Regionen optimiert.

Derzeit hat Core Chemicals 18 Kunden aus dem Goldbergbau, die alle in Westaustralien ansässig sind.

Core Chemicals führt Gespräche mit potenziellen Kunden in Queensland, Tasmanien und der Asien/Pazifik-Region und nutzt dabei das bestehende Kundennetzwerk von De.mem.

Gründe für die Übernahme

Die ersten Ergebnisse des Geschäftsbereichs Core Chemicals bestätigen die Übernahmegründe von De.mem.

Die Übernahmerationale lautet wie folgt:

- Signifikante Cross-Selling-Möglichkeiten aufgrund des komplementären Kunden- und Produktportfolios.

- Signifikantes Wachstumspotenzial bei Kunden in bis zu weiteren 142 Goldminen in Australien (von insgesamt 175), die derzeit weder von De.mem noch von Core Chemicals betreut werden (Quelle: „The five largest gold mines in operation in Australia“, Mining Technology, 18. Juni 2024).

- Signifikantes geografisches Expansionpotenzial in die östlichen Bundesstaaten Australiens sowie in die Pazifikregion, die derzeit nicht von Core Chemicals bedient werden.

- Signifikant positiver pro-forma-EBITDA nach der Transaktion: Auf Pro-forma-Basis beträgt das EBITDA der kombinierten Gruppe ca. 1,6 Mio. $ für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2025.

- Kostensynergien durch die Kombination von Overhead und Logistik.

- Profitiert von den optimistischen Aussichten für den Goldsektor.

Management-Kommentar

Der CEO von De.mem, Andreas Kroell, sagte:

„Core Chemicals hat im ersten Monat nach der Übernahme eine starke Leistung gezeigt. Dies unterstreicht den Wertbeitrag unserer fusionierten Unternehmen und die Gründe für die Transaktion. Gemeinsam sind wir in der Lage, australischen Goldminenbetreibern Wasseraufbereitungsprodukte, Chemikalien und Dienstleistungen aus einer Hand anzubieten. Die Wachstumsaussichten sind vielversprechend.“

