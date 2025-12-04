    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Abgeordnete dürfen bei Dienstreisen öfter Business-Class fliegen

    Für Sie zusammengefasst
    • Abgeordnete fliegen ab zwei Stunden in Business-Class.
    • Flüge unter zwei Stunden bleiben in Economy-Class.
    • Regelung zur Einsparung wurde nach Evaluation angepasst.

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundestagsabgeordnete können auf Dienstreisen mit kürzeren Flugzeiten wieder in der Business-Class fliegen. Die 630 Abgeordneten dürfen ab Flugzeiten von zwei Stunden in der teureren Flugkategorie reisen. Das haben Präsidium, Ältestenrat und die Parlamentarischen Geschäftsführungen der Fraktionen beschlossen, wie ein Sprecher des Bundestags bestätigte. Zuvor hatte die "Bild" über den Beschluss vom 11. September berichtet. Bei Flügen unter zwei Stunden müssen die Parlamentarier aber weiterhin in der "Holzklasse" fliegen.

    Als Sparmaßnahme war im April 2024 beschlossen worden, dass für Flüge unter vier Stunden Tickets in der Economy-Class gebucht werden müssen. "Infolge der Evaluation, der in der vergangenen Wahlperiode testweise eingeführten Regelung zu Flügen, hat sich gezeigt, dass die größte Ersparnis bei Flügen mit einer Dauer von bis zu zwei Stunden erzielt wird", sagte der Sprecher des Bundestags zur Rücknahme der Regelung. Diese machten 73 Prozent der Flüge aus und stellen andererseits auch rund 73 Prozent der eingesparten Finanzmittel dar.

    Der Sprecher sagte weiter: "Bei Flügen zwischen zwei und vier Stunden konnte dementsprechend nur eine deutlich geringere Ersparnis erzielt werden, die im Verhältnis zur Einschränkung bei der Arbeitsfähigkeit abgewogen wurde. Zu beachten ist dabei, dass bei solchen längeren Flügen ins Ausland oft auch Dokumente mit Vertraulichkeitsgrad studiert werden."/vrb/DP/stk





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Abgeordnete dürfen bei Dienstreisen öfter Business-Class fliegen Bundestagsabgeordnete können auf Dienstreisen mit kürzeren Flugzeiten wieder in der Business-Class fliegen. Die 630 Abgeordneten dürfen ab Flugzeiten von zwei Stunden in der teureren Flugkategorie reisen. Das haben Präsidium, Ältestenrat und die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     