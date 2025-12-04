    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AktievorwärtsNachrichten zu DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate

    DEMIRE passt Prognose aufgrund größerer Portfoliobasis und niedrigerer Kosten an

    • DEMIRE passt Prognose für 2025 aufgrund Portfolioanpassung an.
    • Höhere Mieteinnahmen und niedrigere Kosten erwartet.
    • FFO I Prognose steigt auf 9,0 bis 11,0 Mio. Euro.
    Foto: demire AG

    ^DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung DEMIRE passt Prognose aufgrund größerer Portfoliobasis und niedrigerer Kosten an 04. Dec 2025 / 12:38 CET/CEST
    Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.
    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- DEMIRE passt Prognose aufgrund größerer Portfoliobasis und niedrigerer Kosten an Langen, den 4. Dezember 2025. Die DEMIRE?Deutsche Mittelstand Real Estate?AG?(ISIN: DE000A0XFSF0) (?Gesellschaft") erwartet für das Geschäftsjahr 2025 aufgrund von bewusst in das kommende Jahr verschobenen Verkaufstransaktionen eine geringere Anzahl von Immobilienverkäufen als zum Jahresanfang geplant. Daraus ergibt sich ein größeres Portfolio, aus dem höhere Mieteinnahmen und infolgedessen höhere Funds from Operations I (FFO I nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen) resultieren. Außerdem konnten die Kostenpositionen sowohl auf Immobilien- als auch auf Gesellschaftsebene unterhalb der Planwerte gehalten werden, was ebenfalls eine erhöhende Wirkung auf die Funds from Operations I entfaltet. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand der Gesellschaft heute in Anbetracht der angepassten Verkaufserwartungen und niedrigeren Kostenerwartung beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 anzupassen. Folglich erwartet der Vorstand nunmehr Mieteinahmen im oberen Bereich der bisherigen Prognose von EUR 52,0 Mio. bis EUR 54,0 Mio. und Funds from Operations I (FFO I nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen) von EUR 9,0 Mio. bis EUR 11,0 Mio. (bisher EUR 5,0 Mio. bis EUR 7,0 Mio.).
    Kontakt:
    Julius Stinauer
    Head of Investor Relations & Corporate Finance
    DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
    Telefon: +49 6103 372 4944
    Email: stinauer@demire.ag
    Ende der Insiderinformation
    -------------------------------------------------------------------------------- GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com) -------------------------------------------------------------------------------- +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Sprache |Deutsch | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Unternehmen|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG | | | | | |Robert-Bosch-Straße 11 | | | | | |63225 Langen | | | | | |Germany | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Telefon |+496103372490 | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Fax |+49 6103 3724911 | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |E-Mail |info@demire.ag | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Internet |https://www.demire.ag | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |LEI |391200FHEFGXUKL2BO93 | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Börsen |? DE000A0XFSF0, DE - Frankfurter Börse, Boerse Frankfurt - | | |Regulierter Markt, A0XFSF; DE - Berliner Börse, Boerse Berlin - | | |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse Düsseldorf, Boerse Duesseldorf - | | |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse München, Boerse Muenchen - | | |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse Stuttgart, Boerse Stuttgart - | | |Freiverkehr, A0XFSF; DE - XETRA-Börse, XETRA-Börse, A0XFSF; DE - | | |Tradegate Exchange, Regulated market, A0XFSF; | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Indices |CDAX, Prime All Share (Performance), Prime All Share (Kursindex), | | |Classic All Share (Performance), Classic All Share (Kursindex) | +-----------+------------------------------------------------------------------+ Â°

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Aktie

    Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,21 % und einem Kurs von 0,410 auf Tradegate (04. Dezember 2025, 11:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Aktie um +0,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate bezifferte sich zuletzt auf 53,89 Mio..





