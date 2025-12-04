^DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung DEMIRE passt Prognose aufgrund größerer Portfoliobasis und niedrigerer Kosten an 04. Dec 2025 / 12:38 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- DEMIRE passt Prognose aufgrund größerer Portfoliobasis und niedrigerer Kosten an Langen, den 4. Dezember 2025. Die DEMIRE?Deutsche Mittelstand Real Estate?AG?(ISIN: DE000A0XFSF0) (?Gesellschaft") erwartet für das Geschäftsjahr 2025 aufgrund von bewusst in das kommende Jahr verschobenen Verkaufstransaktionen eine geringere Anzahl von Immobilienverkäufen als zum Jahresanfang geplant. Daraus ergibt sich ein größeres Portfolio, aus dem höhere Mieteinnahmen und infolgedessen höhere Funds from Operations I (FFO I nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen) resultieren. Außerdem konnten die Kostenpositionen sowohl auf Immobilien- als auch auf Gesellschaftsebene unterhalb der Planwerte gehalten werden, was ebenfalls eine erhöhende Wirkung auf die Funds from Operations I entfaltet. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand der Gesellschaft heute in Anbetracht der angepassten Verkaufserwartungen und niedrigeren Kostenerwartung beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 anzupassen. Folglich erwartet der Vorstand nunmehr Mieteinahmen im oberen Bereich der bisherigen Prognose von EUR 52,0 Mio. bis EUR 54,0 Mio. und Funds from Operations I (FFO I nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen) von EUR 9,0 Mio. bis EUR 11,0 Mio. (bisher EUR 5,0 Mio. bis EUR 7,0 Mio.).

