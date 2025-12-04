    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: anderevorwärtsNachricht
    JPMORGAN stuft LOREAL auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Neutral" belassen. Nach der Umsatzenttäuschung im dritten Quartal dürften die generell positiven Aussagen des Kosmetikkonzerns für Beruhigung sorgen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag im Nachgang des Kapitalmarkttags. Die Franzosen rechneten nach eigener Aussage mit einem schrittweise wieder anziehenden Markt für Schönheitsprodukte, insbesondere in China und den USA. In den Vereinigten Staaten gewinne L'Oreal Marktanteile, angetrieben durch ein "explosives" Wachstum bei Haarprodukten. Zugleich bleibe der Konzern beim Thema Innovationen ganz vorn./rob/tav/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 07:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 07:42 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Celine Pannuti
    Analysiertes Unternehmen: LOREAL
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 365
    Kursziel alt: 365
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



