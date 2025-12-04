Porsche AG Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 04.12.2025

Mit einer Performance von +4,47 % konnte die Porsche AG Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,95 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Porsche AG Aktie. Nach einem Plus von +1,95 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 46,82€, mit einem Plus von +4,47 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Porsche AG ist ein führender Hersteller von Premium-Sportwagen mit einer starken Marktstellung und einem unverwechselbaren Markenimage.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Porsche AG Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +2,07 %.

Allein seit letzter Woche ist die Porsche AG Aktie damit um +2,14 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,98 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Porsche AG auf -22,86 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,13 % geändert.

Porsche AG Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,14 % 1 Monat -1,98 % 3 Monate +2,07 % 1 Jahr -23,47 %

Informationen zur Porsche AG Aktie

Es gibt 456 Mio. Porsche AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,33 Mrd.EUR € wert.

Bei den Auto-Aktien haben sich die Anleger am Donnerstag vom Optimismus des Analysten der Bank of America (BofA) anstecken lassen. Darüber hinaus kündigte US-Präsident Donald Trump Lockerungen von Vorgaben an, wie viel Kraftstoff Autos und leichte …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Porsche will seinen Sparkurs noch verschärfen und fordert weitgehende Zugeständnisse der Beschäftigten. Die Volkswagen -Tochter strebt in Gesprächen über ein neues Zukunftspaket weitere Einsparungen vor allem im Stammwerk in Zuffenhausen und im …

Porsche AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die Porsche AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.