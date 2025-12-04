    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche AG AktievorwärtsNachrichten zu Porsche AG

    Besonders beachtet!

    209 Aufrufe 209 0 Kommentare 0 Kommentare

    Porsche AG Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 04.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Porsche AG Aktie bisher um +4,47 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Porsche AG Aktie.

    Besonders beachtet! - Porsche AG Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 04.12.2025
    Foto: Marijan Murat - dpa

    Porsche AG ist ein führender Hersteller von Premium-Sportwagen mit einer starken Marktstellung und einem unverwechselbaren Markenimage.

    Porsche AG Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.12.2025

    Mit einer Performance von +4,47 % konnte die Porsche AG Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,95 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Porsche AG Aktie. Nach einem Plus von +1,95 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 46,82, mit einem Plus von +4,47 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    27.502,19€
    Basispreis
    2,05
    Ask
    × 14,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    31.414,96€
    Basispreis
    1,96
    Ask
    × 14,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Porsche AG Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +2,07 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Porsche AG Aktie damit um +2,14 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,98 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Porsche AG auf -22,86 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,13 % geändert.

    Porsche AG Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,14 %
    1 Monat -1,98 %
    3 Monate +2,07 %
    1 Jahr -23,47 %

    Informationen zur Porsche AG Aktie

    Es gibt 456 Mio. Porsche AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,33 Mrd.EUR € wert.

    Autowerte stark - Trump will Vorgaben lockern - Bofa positiv


    Bei den Auto-Aktien haben sich die Anleger am Donnerstag vom Optimismus des Analysten der Bank of America (BofA) anstecken lassen. Darüber hinaus kündigte US-Präsident Donald Trump Lockerungen von Vorgaben an, wie viel Kraftstoff Autos und leichte …

    Börsenstart Europa - 04.12. - FTSE Athex 20 stark +2,57 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Porsche-Management strebt weitere massive Einsparungen an


    Porsche will seinen Sparkurs noch verschärfen und fordert weitgehende Zugeständnisse der Beschäftigten. Die Volkswagen -Tochter strebt in Gesprächen über ein neues Zukunftspaket weitere Einsparungen vor allem im Stammwerk in Zuffenhausen und im …

    Porsche AG Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Porsche AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Porsche AG

    +4,08 %
    +2,46 %
    -1,10 %
    +1,35 %
    -23,59 %
    -58,61 %
    -51,43 %
    ISIN:DE000PAG9113WKN:PAG911



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Porsche AG Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 04.12.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Porsche AG Aktie bisher um +4,47 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Porsche AG Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     