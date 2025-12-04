Frankfurter Messe bleibt in der Gewinnzone

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei der Messe Frankfurt haben hohe Investitionen in die Infrastruktur im laufenden Jahr auf das Ergebnis gedrückt. Der Gewinn für 2025 dürfte sich mehr als halbieren und bei mindestens 39 Millionen Euro liegen (2024: 81,8 Mio. Euro), berichtete Messechef Wolfgang Marzin. Er nannte als Gründe verstärkte IT-Investitionen und Instandhaltungsarbeiten am Messegelände, die in der Corona-Zeit liegengeblieben waren.

Die Geschäftsführung rechnet für das laufende Jahr mit einem Konzernumsatz von 766 Millionen Euro nach dem Rekordwert von 775 Millionen Euro aus dem Vorjahr. Vor allem im Inland gingen die Erlöse zurück. Das Auslandsgeschäft legte hingegen zu und macht aktuell 48 Prozent des Gesamtumsatzes aus.