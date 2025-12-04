    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Frankfurter Messe bleibt in der Gewinnzone

    Für Sie zusammengefasst
    • Hohe Investitionen drücken Gewinn auf 39 Mio. Euro.
    • Umsatz 2024 bei 766 Mio. Euro, Inland schwächelt.
    • Messe Frankfurt plant 25 neue Veranstaltungen bis 2027.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei der Messe Frankfurt haben hohe Investitionen in die Infrastruktur im laufenden Jahr auf das Ergebnis gedrückt. Der Gewinn für 2025 dürfte sich mehr als halbieren und bei mindestens 39 Millionen Euro liegen (2024: 81,8 Mio. Euro), berichtete Messechef Wolfgang Marzin. Er nannte als Gründe verstärkte IT-Investitionen und Instandhaltungsarbeiten am Messegelände, die in der Corona-Zeit liegengeblieben waren.

    Die Geschäftsführung rechnet für das laufende Jahr mit einem Konzernumsatz von 766 Millionen Euro nach dem Rekordwert von 775 Millionen Euro aus dem Vorjahr. Vor allem im Inland gingen die Erlöse zurück. Das Auslandsgeschäft legte hingegen zu und macht aktuell 48 Prozent des Gesamtumsatzes aus.

    Für das kommende Jahr mit einem günstigeren Veranstaltungszyklus rechnet die von der Stadt Frankfurt und dem Land Hessen getragenen Gesellschaft mit steigenden Umsätzen und einem höheren Marktanteil. Bis 2027 sollen zudem weltweit 25 neue Veranstaltungen etabliert werden. Für die kriselnde, gemeinsam mit Friedrichshafen betriebene Fahrradmesse Eurobike kündigte Marzin ein stärkeres Engagement des Frankfurter Vertriebs an.

    Wichtiger Standortfaktor

    Frankfurts Oberbürgermeister und Messe-Aufsichtsratschef Mike Josef (SPD) lobte die Messe als "Standortfaktor ersten Ranges". Sie löse laut einer aktuellen Prognos-Studie sozio-ökonomische Effekte in Höhe von 3,7 Milliarden Euro aus, von denen 2,1 Milliarden Euro auf Frankfurt entfielen. Sie sichere zudem 30.000 Arbeitsplätze in Deutschland und löse 667 Millionen Euro Steuereinnahmen aus./ceb/DP/men






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
