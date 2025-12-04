Ruhiger Handel - EUR/USD notiert bei 1,16803 USD

EUR/USD zeigt sich stabil bei 1,16803. Mit nurVeränderung bleibt der Markt ohne klare Richtung.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 5 Jahren 10.000USD in EUR/USD investiert, lag der Preis bei 1,214266USD. Heute notiert EUR/USD bei 1,16803USD. Ihr Einsatz wäre nun 9.619,22USD wert – ein Zuwachs von -3,81 %.

Das Anleger-Sentiment zu EUR/USD im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Erholung über das Septembertief und die Stabilisierung über 1,16 deuten auf eine mögliche Aufwärtsbewegung hin. Widerstände liegen bei 1,1830 und 1,1918, während Unterstützungen bei 1,1613 und 1,1502 zu finden sind. Die technische Analyse unterstützt die Erwartung eines Anstiegs in Richtung 1,17.

Der US-Dollar (USD) ist die Leitwährung der Welt und gilt seit seiner Einführung 1785 als globaler Standard. Der Kurs EUR-USD beeinflusst Handel, Rohstoffpreise und Kapitalströme. Schwankungen wirken sich direkt auf Öl, Gas und Exporte aus. Für Investoren, Unternehmen und Verbraucher bleibt der Dollarkurs ein zentraler Faktor internationaler Finanzmärkte.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.