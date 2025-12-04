Bitcoin soll bis Ende 2026 auf 180.000 US-Dollar steigen

Garlinghouse äußerte seine Einschätzung während einer Panel-Diskussion mit Solana-Foundation-Präsidentin Lily Liu und Binance-CEO Richard Teng. Seine Aussage signalisiert eine deutliche Zuversicht in die langfristige Preisentwicklung von Bitcoin – trotz der zuletzt volatilen Marktphase.

In einem vielbeachteten Auftritt auf der Binance Blockchain Week hat Ripple-CEO Brad Garlinghouse für Aufsehen gesorgt. Der Manager legte eine der optimistischsten Bitcoin-Prognosen des Jahres vor: Bis Ende 2026 soll die größte Kryptowährung der Welt auf 180.000 US-Dollar klettern.

Bitcoin notierte am Donnerstagnachmittag bei 93.380 US-Dollar. Damit notiert die Kryptowährung zwar deutlich unter ihrem Allzeithoch, doch besser als in den letzten Wochen.

Der Crypto Fear & Greed Index stieg zuletzt von 22 auf 27 Punkte und befindet sich weiterhin im Bereich Fear, jedoch deutlich über dem Niveau der Vorwoche, als der Wert bei 18 Punkten eine Phase extremer Angst signalisierte.

Garlinghouse sieht "starkes strukturelles Wachstum"

Der Ripple-Chef begründete seinen bullishen Ausblick mit dem aus seiner Sicht weiterhin robusten Fundament des Kryptomarktes. Auch wenn kurzfristige Schwankungen Anleger verunsichern könnten, entwickle sich die Branche fundamental in eine klare Richtung: steigende institutionelle Akzeptanz, fortschreitende Regulierung und zunehmende Nutzung der Blockchain-Technologie.

Teng vorsichtig, Liu moderat optimistisch

Während Garlinghouse mit seiner Prognose von 180.000 US-Dollar am oberen Ende der Erwartungen liegt, äußerten sich auch seine Mitdiskutanten zu den Aussichten des Krypto-Markts. Richard Teng wollte keine konkrete Zahl nennen, betonte aber, dass er mit "deutlich höheren Preisen als heute" rechne.

Sein Fokus liege auf langfristigem Wachstum, nicht auf kurzfristigen Schwankungen. Lily Liu von Solana gab sich ebenfalls zuversichtlich und erwartet, dass Bitcoin "deutlich über 100.000 US-Dollar" steigen werde.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 92.672USD auf CryptoCompare Index (04. Dezember 2025, 15:08 Uhr) gehandelt.





