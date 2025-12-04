Kodiak wird für den Handel an der OTCQX hochgestuft

4. Dezember 2025 - Vancouver, British Columbia - Kodiak Copper Corp. (das "Unternehmen" oder "Kodiak") (TSX-V: KDK, OTCQX: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Voraussetzungen erfüllt hat und heute den Handel am OTCQX Best Market aufnehmen wird, nachdem es zuvor am OTCQB Venture Market notiert war. Die Aktien von Kodiak werden weiterhin unter dem Symbol KDKCF gehandelt.

Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, sagte: „Der Aufstieg in den OTCQX Best Market spiegelt die Stärke unseres Unternehmens, die Qualität unserer Governance und unser Engagement für die Schaffung langfristiger Werte für unsere Aktionäre wider, während wir unsere Kupfer-Gold-Projekte weiter vorantreiben. Der Handel an der OTCQX erhöht unsere Sichtbarkeit bei US-Investoren und sorgt für eine verbesserte Zugänglichkeit und Transparenz . Wir begrüßen es, diese höhere Stufe erreicht zu haben, und freuen uns auf die Möglichkeiten, die sich daraus für Kodiak ergeben werden.“

Die OTCQX ist für etablierte, investorenorientierte US-amerikanische und internationale Unternehmen konzipiert. Um sich für die OTCQX zu qualifizieren, müssen Unternehmen hohe finanzielle Standards erfüllen, bewährte Verfahren der Unternehmensführung befolgen und die Einhaltung der geltenden Wertpapiergesetze nachweisen.

Über Kodiak Copper

Kodiak konzentriert sich auf seine zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA, die in der Vergangenheit bereits bebohrt wurden und bekannte Mineralvorkommen mit dem Potenzial für großflächige Lagerstätten aufweisen. Das am weitesten fortgeschrittene Projekt von Kodiak Copper ist das zu 100 % unternehmenseigene Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im ergiebigen Quesnel Terrane im südlichen Zentrum von British Columbia (Kanada), einem Bergbaugebiet mit produzierenden Minen und einer ausgezeichneten Infrastruktur. MPD weist alle Merkmale eines großen, multizentrischen Porphyr-Distrikts auf, der das Potenzial hat, sich zu einer erstklassigen Mine zu entwickeln. Bis heute wurden durch Bohrungen sieben bedeutende mineralisierte Zonen auf dem Grundstück abgegrenzt, und Kodiak wird 2025 eine erste Ressourcenschätzung für MPD vorlegen. Die erste Ressourcenschätzung für die ersten vier mineralisierten Zonen, die im Juni 2025 bekannt gegeben wurde, hat bereits die Größe und das Potenzial des Projekts deutlich gemacht. Die Bohrergebnisse für die verbleibenden drei Zonen aus dem Explorationsprogramm 2025 von Kodiak werden in die vollständige erste Ressourcenschätzung einfließen, die bis Jahresende erwartet wird. Mit bekannten mineralisierten Zonen, die für eine Erweiterung offen sind, und mehreren ungetesteten Zielen setzt Kodiak die systematische Exploration des distriktweiten Potenzials von MPD fort, um eine kritische Masse aufzubauen und die nächste Entdeckung zu machen.