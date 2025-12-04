    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLightspeed Commerce AktievorwärtsNachrichten zu Lightspeed Commerce
    ANKÜNDIGUNG DES VERGLEICHS DER SAMMELKLAGE IN BEZUG AUF LIGHTSPEED-WERTPAPIERE

    Lesen Sie diesen Hinweis sorgfältig, da er Ihre Rechte beeinflussen kann.

    Diese Mitteilung richtet sich an alle natürlichen und juristischen Personen, mit Ausnahme bestimmter mit den Beklagten verbundener Personen, die zwischen dem 7. März 2019 und dem 3. November 2021 Wertpapiere von LIGHTSPEED COMMERCE INC. oder LIGHTSPEED POS INC. erworben haben (zusammenfassend die "Sammelklägergruppe" oder "Sammelkläger").

    MONTREAL, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Vor dem Superior Court of Québec wurde eine Sammelklage gegen Lightspeed Commerce Inc., mehrere seiner Direktoren und leitenden Angestellten und PricewaterhouseCoopers LLP (zusammen die "Beklagten") eingereicht. Die Kläger behaupten, dass die Beklagten in ihren öffentlichen Unterlagen und Erklärungen wesentliche Tatsachen in Bezug auf die finanzielle Leistungsfähigkeit von Lightspeed Commerce Inc. falsch dargestellt haben.

    Am 25. November 2025 genehmigte der ehrenwerte Lukasz Granosik, J.S.C., die Beilegung dieses Verfahrens ohne jegliches Schuldanerkenntnis seitens der Beklagten, die jegliche Behauptung eines Fehlverhaltens abstreiten. Diese Mitteilung enthält eine Zusammenfassung des Vergleichs und darüber, was die Mitglieder der Sammelklägergruppe tun müssen, wenn sie eine Entschädigung im Rahmen des Vergleichs erhalten möchten.

    ZUSAMMENFASSUNG DER VEREINBARUNGSBEDINGUNGEN
    Die Beklagten zahlen 11 Mio. CDN $ zur vollständigen und endgültigen Abgeltung aller gegen sie erhobenen Ansprüche. Die Gebühren für den Anwalt der Sammelklägergruppe wurden vom Gericht auf ein Drittel (33,33 %) dieses Betrags zuzüglich Auslagen und Steuern festgesetzt, die als erste Belastung des Vergleichsbetrags zu zahlen sind. Der Vergleichsbetrag, abzüglich der Gebühren und Auslagen des Anwalts der Sammelklägergruppe, der Kosten des Verwalters und der Steuern, wird gemäß dem vom Gericht genehmigten Verteilungsplan an die Sammelklägergruppe auf der Grundlage von anteilig verteilt. Die Vergleichsvereinbarung und der Verteilungsplan können unter https://www.LightspeedSettlement.com eingesehen werden.

    EIN ANTRAG AUF ENTSCHÄDIGUNG MUSS BIS ZUM 4. MÄRZ 2026 GESTELLT WERDEN

    Jedes Mitglied der Sammelklägergruppe muss bis zum 4. März 2026 ein ausgefülltes Antragsformular einreichen, um eine Entschädigung im Rahmen des Vergleichs zu erhalten. Das Antragsformular kann unter https://www.LightspeedSettlement.com heruntergeladen werden.  oder telefonisch beim Verwalter unter 1-888-350-7708 angefordert werden. Wenn Sie bis zum 4. März 2026 kein ausgefülltes Anspruchsformular einreichen, erhalten Sie keinen Teil des Netto-Vergleichsbetrags.

