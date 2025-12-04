BlackRock: Darum könnten spekulative Blasen die Märkte crashen lassen

Jewell sagte gegenüber Reuters am Rande einer Konferenz in London: "Erwarte ich einen Aufwärtstrend bei den Renditen im Bereich KI? Ja, es handelt sich um unglaubliche Kapitalausgaben, die von Unternehmen mit unglaublichen Geldmengen getätigt werden. Glaube ich, dass der Weg dorthin holprig werden könnte? Auch ja." Zweifel daran, dass KI-Konzerne in ihrem Bestreben, neue Rechenzentren zu errichten, zu viel Geld ausgeben, führten im November zum größten Kursrückgang am US-Aktienmarkt seit Monaten.

BlackRock , der weltgrößte Vermögensverwalter, geht davon aus, dass KI die Märkte auch 2026 dominieren wird und rechnet mit turbulenten Zeiten für die Anleger, da spekulatives Handeln und Hebelwirkung das Risiko einer Wiederholung des starken Ausverkaufs vom letzten Monat erhöhen. Helen Jewell, Chief Information Officer (CIO,) für fundamentale Aktien bei BlackRock in der EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika), sagte am Donnerstag, dass die Renditen von KI-gestützten Anlagen weiterhin steigen würden, wobei es Phasen der Unsicherheit über die Branchenbewertungen oder die Aussichten geben werde, die die Aktienkurse volatil halten würden.

Hedgefonds handeln zudem mit einem Hebel von nahezu Rekordhöhe, was das Risiko schneller und heftiger kurzfristiger Verkäufe erhöht, falls fallende Vermögenspreise sie zwingen, Positionen zu liquidieren, um die Anforderungen der Kreditgeber zu erfüllen. Jewell sagte, sie baue ihre Positionen in europäischen Energie- und Strominfrastrukturkonzernen wie Siemens Energy aus, da der KI-Boom und der Ansturm auf den Bau neuer Rechenzentren die Nachfrage nach Turbinen, Netztechnologie und sauberer Energie angekurbelt hätten.

In einer separaten Podiumsdiskussion sagte Jewell, BlackRock sei weiterhin optimistisch in Bezug auf Rüstungsaktien, aber nicht mehr so optimistisch wie zu Beginn des Jahres. Die Aktien europäischer Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie des Verteidigungssektors fielen im November um 8 Prozent – ​​der größte Rückgang seit Juni 2024 –, da die Spekulationen um ein mögliches Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland zunahmen.

Die BlackRock-Aktie ist seit Jahresbeginn 6,85 Prozent im Minus und wird mit 930,90 Euro bewertet. Am Donnerstag ist sie 2,12 Prozent im Plus.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die BlackRock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 927,4EUR auf Tradegate (04. Dezember 2025, 14:19 Uhr) gehandelt.

Die Jahresendrallye rollt an nicht bei Nvidia, Palantir & Co Jetzt Report kostenlos herunterladen!