    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBlackRock AktievorwärtsNachrichten zu BlackRock

    BlackRock sieht KI-Hype 2026

    1369 Aufrufe 1369 0 Kommentare 0 Kommentare

    BlackRock: Darum könnten spekulative Blasen die Märkte crashen lassen

    KI bleibt laut BlacRock 2026 Markttreiber, aber der Vermögensverwalter warnt vor turbulenten Zeiten und fallenden Aktien.

    Für Sie zusammengefasst
    • KI bleibt 2026 Markttreiber, aber volatil.
    • Anleger müssen mit turbulenten Zeiten rechnen.
    • BlackRock optimistisch bei Energie- und Rüstungsaktien.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    BlackRock sieht KI-Hype 2026 - BlackRock: Darum könnten spekulative Blasen die Märkte crashen lassen
    Foto: BlackRock - picture alliance / dpa | BlackRock

    BlackRock, der weltgrößte Vermögensverwalter, geht davon aus, dass KI die Märkte auch 2026 dominieren wird und rechnet mit turbulenten Zeiten für die Anleger, da spekulatives Handeln und Hebelwirkung das Risiko einer Wiederholung des starken Ausverkaufs vom letzten Monat erhöhen. Helen Jewell, Chief Information Officer (CIO,) für fundamentale Aktien bei BlackRock in der EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika), sagte am Donnerstag, dass die Renditen von KI-gestützten Anlagen weiterhin steigen würden, wobei es Phasen der Unsicherheit über die Branchenbewertungen oder die Aussichten geben werde, die die Aktienkurse volatil halten würden.

    Jewell sagte gegenüber Reuters am Rande einer Konferenz in London: "Erwarte ich einen Aufwärtstrend bei den Renditen im Bereich KI? Ja, es handelt sich um unglaubliche Kapitalausgaben, die von Unternehmen mit unglaublichen Geldmengen getätigt werden. Glaube ich, dass der Weg dorthin holprig werden könnte? Auch ja." Zweifel daran, dass KI-Konzerne in ihrem Bestreben, neue Rechenzentren zu errichten, zu viel Geld ausgeben, führten im November zum größten Kursrückgang am US-Aktienmarkt seit Monaten. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BlackRock Inc!
    Short
    1.153,90€
    Basispreis
    0,66
    Ask
    × 14,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    1.007,49€
    Basispreis
    0,67
    Ask
    × 13,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    BlackRock

    +0,10 %
    +3,36 %
    +0,70 %
    -1,72 %
    -6,26 %
    +37,29 %
    +56,25 %
    +183,32 %
    +3.332,96 %
    ISIN:US09290D1019WKN:A40PW4

    Hedgefonds handeln zudem mit einem Hebel von nahezu Rekordhöhe, was das Risiko schneller und heftiger kurzfristiger Verkäufe erhöht, falls fallende Vermögenspreise sie zwingen, Positionen zu liquidieren, um die Anforderungen der Kreditgeber zu erfüllen. Jewell sagte, sie baue ihre Positionen in europäischen Energie- und Strominfrastrukturkonzernen wie Siemens Energy aus, da der KI-Boom und der Ansturm auf den Bau neuer Rechenzentren die Nachfrage nach Turbinen, Netztechnologie und sauberer Energie angekurbelt hätten. 

    In einer separaten Podiumsdiskussion sagte Jewell, BlackRock sei weiterhin optimistisch in Bezug auf Rüstungsaktien, aber nicht mehr so optimistisch wie zu Beginn des Jahres. Die Aktien europäischer Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie des Verteidigungssektors fielen im November um 8 Prozent – ​​der größte Rückgang seit Juni 2024 –, da die Spekulationen um ein mögliches Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland zunahmen.

    Die BlackRock-Aktie ist seit Jahresbeginn 6,85 Prozent im Minus und wird mit 930,90 Euro bewertet. Am Donnerstag ist sie 2,12 Prozent im Plus. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion 

    Die BlackRock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 927,4EUR auf Tradegate (04. Dezember 2025, 14:19 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BlackRock sieht KI-Hype 2026 BlackRock: Darum könnten spekulative Blasen die Märkte crashen lassen KI bleibt laut BlacRock 2026 Markttreiber, aber der Vermögensverwalter warnt vor turbulenten Zeiten und fallenden Aktien.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     