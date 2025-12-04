DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Airbus auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus von 228 auf 222 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Flugzeugbauer habe zwar sein Auslieferungsziel gekappt, aber mit unveränderten Finanzzielen Stabilität bewiesen, schrieb Christophe Menard in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 197,2EUR auf Tradegate (04. Dezember 2025, 13:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Christophe Menard
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 222
Kursziel alt: 228
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
