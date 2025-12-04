MWB RESEARCH stuft Hugo Boss auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat das Kursziel für Hugo Boss im Nachgang des Strategie-Updates von 50 auf 38 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Wird es ein Touchdown oder zerlegt man sich? Diese Frage stellte Analyst Alexander Zienkowicz am Donnerstag in den Raum. Mit der Strategie "Claim 5 Touchdown" vollziehe man jedenfalls einen Wandel von Expansion zu Optimierung. Letzte komme auf Kosten von Geschäftsvolumina - ohne kurzfristige Wachstumstreiber. In Verbindung mit Reibungsverlusten in der Führung durch den 25-Prozent-Eigner Frasers und schlechter Berechenbarkeit des weiteren Verlaufs biete sich eine vorsichtigere Haltung an./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 11:22 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,48 % und einem Kurs von 34,63EUR auf Tradegate (04. Dezember 2025, 13:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MWB RESEARCH

Analyst: Alexander Zienkowicz

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



