    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Beängstigend parabolisch

    209 Aufrufe 209 0 Kommentare 0 Kommentare

    Silber: 75 US-Dollar möglich – aber dieses Crash-Level sollte jeder kennen

    Silber hat sich 2025 verdoppelt und neue Rekorde erreicht. Doch Analysten warnen: Der Markt wirke überhitzt, die Rallye "parabolisch". Jetzt entscheidet sich, ob der Preis weiter steigt – oder schmerzhaft korrigiert.

    Für Sie zusammengefasst
    • Silberpreis 2025 verdoppelt, Rekord bei 58,98 USD.
    • Analysten warnen vor überhitztem Markt, parabolisch.
    • Korrektur möglich: Silber könnte auf 40 oder 75 USD.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Beängstigend parabolisch - Silber: 75 US-Dollar möglich – aber dieses Crash-Level sollte jeder kennen
    Foto: dpa | Sven Hoppe - picture alliance

    Der Silbermarkt hat 2025 eine historische Rallye erlebt: Der Preis des Metalls hat sich in diesem Jahr verdoppelt und erreichte am Mittwoch zunächst ein neues Rekordhoch von 58,98 US-Dollar. Getrieben wurde der Anstieg von Versorgungsengpässen, einem schwächeren US-Dollar und zunehmenden Konjunktursorgen. Zusätzlichen Rückenwind gab ein überraschender Rückgang der Beschäftigung im US-Privatsektor, der Zinssenkungserwartungen verstärkte und Edelmetalle noch attraktiver machte.

    Doch Experten warnen zunehmend vor einer Überdehnung. "Silber ist parabolisch gestiegen", sagte Jonathan Krinsky, Chef-Markttechniker bei BTIG. Er verweist darauf, dass der iShares Silver Trust (SLV) an drei aufeinanderfolgenden Tagen um jeweils mindestens 2,5 Prozent zugelegt hat – ein Muster, das seit 2006 erst fünfmal vorkam. "Vier der fünf Fälle traten entweder bei oder kurz vor einem wichtigen Höchststand des SLV auf", sagte Krinsky. Mit einem Plus von über 100 Prozent hat SLV 2025 sogar die Gold-Performance deutlich übertroffen; der Gold-ETF GLD ist rund 60 Prozent gestiegen.

    Auch Bloomberg-Stratege Mike McGlone mahnt zur Vorsicht. Die Verdopplung des Silberpreises sei "ein wenig beängstigend". Aufgrund der historisch hohen Volatilität sieht er die Möglichkeit für extreme Ausschläge: Silber könnte "auf 75 US-Dollar steigen oder auf 40 US-Dollar fallen". Der Markt sei 83 Prozent über seinem Fünfjahresdurchschnitt – ein Niveau, nach dem frühere Rallyes häufig heftig korrigierten. McGlone erinnert an die Serie großer Ausschläge: den Höchststand bei rund 49,50 US-Dollar im Jahr 1980, das 93-prozentige Tief von 1993 und die Rallye von 2011, gefolgt von dem Absturz auf 11,64 US-Dollar im Jahr 2020.

    Gleichzeitig bleiben einige Investoren positiv gestimmt. Peter Boockvar von One Point BFG Wealth Partners bleibt für Silber, Gold und Platin bullish. Hybridfahrzeuge, die mehr Platin benötigen als Verbrenner, stützten die Nachfrage; zudem könnten Zinssenkungen der US-Notenbank 2026 Edelmetallen weiter Auftrieb geben.

    Am Mittwoch gab Silber trotz des jüngsten Rekordes leicht nach, während Gold zulegte. Der schwache ADP-Arbeitsmarktbericht verstärkte die Wetten auf eine weitere Zinssenkung der Fed im Dezember; die CME-Daten zeigen mittlerweile eine Wahrscheinlichkeit von 89 Prozent.

    Trotz der weiterhin starken fundamentalen Nachfrage ist die Botschaft der Experten eindeutig: Die Rallye hat ein Tempo erreicht, das statistisch häufig Wendepunkte markiert. Anleger sollten aufmerksam bleiben, wenn Preisgrafiken "beginnen, wie Hockeyschläger auszusehen", wie Boockvar formulierte.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 60,17$, was eine Steigerung von +4,99% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Beängstigend parabolisch Silber: 75 US-Dollar möglich – aber dieses Crash-Level sollte jeder kennen Silber hat sich 2025 verdoppelt und neue Rekorde erreicht. Doch Analysten warnen: Der Markt wirke überhitzt, die Rallye "parabolisch". Jetzt entscheidet sich, ob der Preis weiter steigt – oder schmerzhaft korrigiert.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     