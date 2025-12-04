MWB RESEARCH stuft ELMOS SEMICONDUCTOR AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat das Kursziel für Elmos von 100 auf 105 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Halbleiterunternehmen habe sich auf der hauseigenen Investorenkonferenz gut präsentiert, schrieb Abed Jarad am Donnerstag. Der Kurs habe die positive Entwicklung allerdings bereits nahezu eingepreist./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 11:19 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 99,00EUR auf Tradegate (04. Dezember 2025, 13:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MWB RESEARCH

Analyst: Abed Jarad

Analysiertes Unternehmen: ELMOS SEMICONDUCTOR AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



