MWB RESEARCH stuft ELMOS SEMICONDUCTOR AG auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat das Kursziel für Elmos von 100 auf 105 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Halbleiterunternehmen habe sich auf der hauseigenen Investorenkonferenz gut präsentiert, schrieb Abed Jarad am Donnerstag. Der Kurs habe die positive Entwicklung allerdings bereits nahezu eingepreist./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 11:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 99,00EUR auf Tradegate (04. Dezember 2025, 13:08 Uhr) gehandelt.
