Leonteq Aktie crasht -12,07 % - 04.12.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Leonteq Aktie. Sie fällt um -12,07 % auf 14,500€. Der Kursrückgang der Leonteq Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,02 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -12,07 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Leonteq ist ein führender Anbieter von strukturierten Anlageprodukten mit starker Präsenz in Europa und wachsendem Einfluss in Asien. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen und Plattformdienstleistungen für Finanzinstitute. Hauptkonkurrenten sind Vontobel, UBS und Credit Suisse. Leonteqs innovative Technologieplattform und schnelle Anpassungsfähigkeit an Marktveränderungen sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Leonteq Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -5,01 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Leonteq Aktie damit um +0,55 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,73 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Leonteq auf -20,72 %.

Leonteq Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,55 % 1 Monat +0,73 % 3 Monate -5,01 % 1 Jahr -34,81 %

Informationen zur Leonteq Aktie

Es gibt 18 Mio. Leonteq Aktien. Damit ist das Unternehmen 268,72 Mio. € wert.

Leonteq AG / Key word(s): Change in Forecast Press release: Leonteq completes transition to FRTB and publishes business update 04-Dec-2025 / 07:00 CET/CEST Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR The issuer is solely responsible …

Leonteq AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung Medienmitteilung: Leonteq schliesst Übergang zu FRTB ab und publiziert Business Update 04.12.2025 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung …

Leonteq Aktie jetzt kaufen?

Ob die Leonteq Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Leonteq Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.