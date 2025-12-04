    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLeonteq AktievorwärtsNachrichten zu Leonteq

    Besonders beachtet!

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leonteq Aktie crasht -12,07 % - 04.12.2025

    Am 04.12.2025 ist die Leonteq Aktie, bisher, um -12,07 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Leonteq Aktie.

    Besonders beachtet! - Leonteq Aktie crasht -12,07 % - 04.12.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Leonteq ist ein führender Anbieter von strukturierten Anlageprodukten mit starker Präsenz in Europa und wachsendem Einfluss in Asien. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen und Plattformdienstleistungen für Finanzinstitute. Hauptkonkurrenten sind Vontobel, UBS und Credit Suisse. Leonteqs innovative Technologieplattform und schnelle Anpassungsfähigkeit an Marktveränderungen sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    Leonteq Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.12.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Leonteq Aktie. Sie fällt um -12,07 % auf 14,500. Der Kursrückgang der Leonteq Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,02 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -12,07 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Leonteq Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -5,01 % hinzunehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Leonteq Aktie damit um +0,55 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,73 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Leonteq auf -20,72 %.

    Leonteq Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,55 %
    1 Monat +0,73 %
    3 Monate -5,01 %
    1 Jahr -34,81 %

    Informationen zur Leonteq Aktie

    Es gibt 18 Mio. Leonteq Aktien. Damit ist das Unternehmen 268,72 Mio. € wert.

    Leonteq completes transition to FRTB and publishes business update


    Leonteq AG / Key word(s): Change in Forecast Press release: Leonteq completes transition to FRTB and publishes business update 04-Dec-2025 / 07:00 CET/CEST Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR The issuer is solely responsible …

    Leonteq schliesst Übergang zu FRTB ab und publiziert Business Update


    Leonteq AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung Medienmitteilung: Leonteq schliesst Übergang zu FRTB ab und publiziert Business Update 04.12.2025 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung …

    Leonteq Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Leonteq Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Leonteq Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Leonteq

    -12,07 %
    +0,55 %
    +0,73 %
    -5,01 %
    -34,81 %
    -63,65 %
    -46,81 %
    -88,31 %
    -17,84 %
    ISIN:CH0190891181WKN:A1J642



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Leonteq Aktie crasht -12,07 % - 04.12.2025 Am 04.12.2025 ist die Leonteq Aktie, bisher, um -12,07 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Leonteq Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     