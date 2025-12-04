Aztec Minerals weitet Bohrprogramm auf Gold- und Silberprojekt in Arizona aus!

Aztec Minerals (TSX-V: AZT / WKN A2DRF0) macht weiter Fortschritte mit seinem laufenden Bohrprogramm auf dem Gold- und Silberprojekt Tombstone im Südosten Arizonas. Das Tombstone-Joint Venture, an dem Aztec 85% hält, hat jetzt den ursprünglich geplanten Umfang deutlich angehoben und will nun mindestens 8.500 Meter abbohren – vielversprechend!

Die Arbeiten, so dass Unternehmen, werden voraussichtlich bis ins erste Quartal 2026 fortgesetzt. Aktuell liegen für einen Großteil der Bohrungen noch keine Analysedaten vor, sodass fortlaufend mit Neuigkeiten von dem aussichtsreichen Projekt zu erwarten sind.

Aztec Minerals: Umfangreiches RC- und Kernbohrprogramm auf Tombstone

Nach Unternehmensangaben hat Aztec Minerals auf dem Tombstone-Projekt bislang 34 Reverse-Circulation-(RC)-Bohrungen abgeschlossen. Insgesamt wurden bisher 5.960 Meter an RC-Bohrungen sowie 495 Meter an Kernbohrungen niedergebracht. Für 13 Bohrlöcher wurden bereits Ergebnisse veröffentlicht – mit teilweise spektakulären Gehalten!

Für 21 weitere RC-Bohrungen stehen die Analysen noch aus. Die Proben wurden an das Labor von Bureau Veritas übergeben, das die Auswertung übernimmt. Entsprechend dürfte Aztec in den kommenden Wochen weitere Bohrresultate von Tombstone präsentieren.

Das Projekt liegt übrigens im historischen Gold-Silber-Distrikt Tombstone in Arizona, wo Aztec Minerals systematisch einerseits nach oberflächennaher Mineralisierung (RC-Bohrungen) und andererseits nach tiefer gelegener Vererzung (Diamankernbohrungen) sucht.

Bohrprogramm auf 8.500 Meter erweitert und zeitlich verlängert

Der Joint-Venture-Managementausschuss der Tombstone-Liegenschaft hat das laufende Programm jüngst überprüft und eine Ausweitung beschlossen. Statt der ursprünglich geplanten 7.500 Meter sollen nun mindestens 8.500 Meter gebohrt werden, was wir als positives Signal betrachten.

Das erweiterte Programm von Aztec Minerals umfasst dann insgesamt 7.000 Meter an RC-Bohrungen sowie mindestens 1.500 Meter an Kernbohrungen. Durch diese Ausweitung verschiebt sich das geplante Ende der Kampagne in das erste Quartal 2026. Ziel bleibt es, die bekannten Strukturen auf dem Tombstone-Projekt weiter zu testen und potenzielle Erweiterungen der Mineralisierung zu definieren.

Parallel dazu wurde Aztec Minerals vom Labor, das die Tombstone-Proben untersucht, darüber informiert, dass sich die Bearbeitungszeit der Proben verbessern dürfte. Hintergrund sind zusätzliche Mitarbeiterkapazitäten und die Reparatur von Analysegeräten bei Bureau Veritas. Das Unternehmen rechnet deshalb damit, schon in den kommenden Wochen weitere Bohrergebnisse vom Tombstone-Projekt veröffentlichen zu können.

Kernbohrungen testen tiefere Ziele unter der Bisbee-Formation

Neben den RC-Bohrungen treibt Aztec Minerals auch die Kernbohrungen auf Tombstone voran. Die aktuelle Kernbohrung TC25-03 (Ziel TR24-13) wurde mittlerweile bis in eine Tiefe von 465 Metern niedergebracht; zuvor lag der Fortschritt bei 282 Metern.

Die Kernbohrungen dienen nicht nur der besseren geologischen Interpretation, sondern sollen auch tiefer liegende Ziele testen. Aztec Minerals plant, vorhandene Kernbohrlöcher erneut aufzufahren, um ein zuvor identifiziertes geophysikalisches Ziel – den sogenannten AMT-Target – unterhalb der Bisbee-Formation in mächtigen karbonatischen Gesteinseinheiten genauer zu prüfen.

Dieses Ziel basiert auf Ergebnissen natürlicher Audiofrequenz-Magnetotellurik-Untersuchungen (NSAMT), bei denen mehrere große, stark leitfähige Körper unterhalb des historischen Gold-Silber-Distrikts erkannt wurden. Die laufenden und geplanten Kernbohrungen sollen klären, ob diese Leitfähigkeitsanomalien mit sulfidvererzten Zonen oder anderen potenziell mineralisierten Strukturen auf dem Tombstone-Projekt von Aztec Minerals in Zusammenhang stehen.

Ausblick: Weitere Ergebnisse vom Tombstone-Projekt erwartet

Mit der Ausweitung des Programms, dem Fortschritt bei den Kernbohrungen und der angekündigten Beschleunigung der Laboranalysen befindet sich Aztec Minerals in einer aktiven Explorationsphase auf dem Tombstone-Projekt. Während geologische Details und mögliche Ressourcenaussagen erst nach Vorliegen der vollständigen Analysedaten bewertet werden können, unterstreicht die Erhöhung des Bohrmeter-Kontingents, dass das Joint Venture die laufende Arbeit in Arizona intensiv fortsetzen will. Anleger dürften in den kommenden Monaten mit weiteren Bohrberichten und Updates zur Entwicklung des Tombstone-Projekts von Aztec Minerals rechnen.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Aztec Minerals halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Aztec Minerals zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Aztec Minerals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Aztec Minerals die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.