    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Viele arbeiten länger als gewünscht

    Für Sie zusammengefasst
    • Viele wollen kürzere Arbeitszeiten, nur 40% bleiben.
    • Frauen leisten mehr Sorgearbeit, oft unfreiwillig.
    • DGB warnt vor Flexibilisierung der Arbeitszeit.

    BERLIN (dpa-AFX) - Viele Beschäftigte in Deutschland haben laut einer Umfrage des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) längere Arbeitszeiten als gewünscht. Lediglich 40 Prozent der Befragten würden ihre aktuelle Wochenarbeitszeit beibehalten - 53 Prozent würden sie verkürzen, wenn möglich, wie aus dem in Berlin präsentiertem DGB-Index Gute Arbeit 2025 hervorgeht. Gewünschte und tatsächliche Arbeitszeit wurden dabei gegenübergestellt. Nur sieben Prozent würden gerne länger arbeiten.

    Gründe für die Diskrepanzen zwischen Wunsch und Wirklichkeit seien überwiegend "starre betriebliche Vorgaben", so der DGB. Eine große Mehrheit wünscht sich demnach eine maximale tägliche Arbeitszeit von acht Stunden. 43 Prozent aller Befragten geben aber an, sehr häufig oder häufig länger zu arbeiten. Die durchschnittlich geleistete Wochenarbeitszeit liegt laut dem Index bei 36,3 Stunden.

    Frauen stemmen meist die Sorgearbeit

    Ein deutlicher Unterschied zeige sich zwischen Männern und Frauen. Männer arbeiteten durchschnittlich 39,9 Stunden pro Woche - Frauen 32,3 Stunden. Bei den Männern arbeiten 89 Prozent in Vollzeit, bei den Frauen etwa 50 Prozent.

    Das geht laut DGB vor allem darauf zurück, dass Frauen oft unfreiwillig die meiste Arbeit mit Haushalt, Kindern und Pflegebedürftigen haben. Beschäftigte, die in ihrer Familie die Hauptverantwortung für die Betreuung von Kindern tragen, haben laut Studie die geringste durchschnittliche Arbeitszeit: mit 28 Stunden. Der Frauenanteil in dieser Gruppe beträgt demnach 96 Prozent.

    Zu wenig Zeit für die Familie

    Viele Beschäftigte haben dabei nach eigenen Angaben Probleme mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - je stärker, desto länger die Arbeitszeit ist. Insgesamt 9 Prozent berichten von sehr häufigen Schwierigkeiten, private Interessen mit der Arbeit zu vereinbaren, 16 Prozent von oft vorkommenden Problemen dieser Art - drei von vier Beschäftigten allerdings haben nach eigenen Angaben selten oder nie derartige Schwierigkeiten.

    Arbeitszeiterfassung ist laut DGB ein Mittel gegen eine um sich greifende Entgrenzung und Fragmentierung der Arbeitszeit. Laut der Befragung wird bei 23 Prozent der Beschäftigten die Arbeitszeit durch den Betrieb nicht erfasst.

    DGB warnt vor Arbeitszeitreform

    Die Vorsitzenden von DGB, Verdi und der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), Yasmin Fahimi, Frank Werneke und Guido Zeitler, warnten bei einem gemeinsamen Auftritt vor Plänen zur Flexibilisierung der Arbeitszeit. "Das Arbeitszeitgesetz ist ein Gesetz, das aus unserer Sicht dem Gesundheitsschutz dient", sagte DGB-Chefin Fahimi. Laut schwarz-rotem Koalitionsvertrag soll eine wöchentliche Höchstarbeitszeit geschaffen werden. Demnach könnte künftig an einzelnen Tagen länger als 8 Stunden gearbeitet werden./bw/DP/men






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Viele arbeiten länger als gewünscht Viele Beschäftigte in Deutschland haben laut einer Umfrage des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) längere Arbeitszeiten als gewünscht. Lediglich 40 Prozent der Befragten würden ihre aktuelle Wochenarbeitszeit beibehalten - 53 Prozent würden sie …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     