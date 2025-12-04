ZenaTech erweitert sein Drone-as-a-Service-Angebot auf Australien und unterbreitet ein Übernahmeangebot für ein Vermessungsunternehmen, das Regierungs-, Rohstoff- und kommerzielle Sektoren bedient

Vancouver, British Columbia, 4. Dezember 2025 / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Geschäftslösungen im Technologiebereich, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute bekannt, ein Übernahmeangebot für ein traditionsreiches Vermessungs- und Geodatenunternehmen mit mehreren Niederlassungen im australischen Bundesstaat Queensland unterzeichnet zu haben, was einen entscheidenden Schritt in der globalen Expansionsstrategie des Unternehmens darstellt. Diese gezielte Übernahme ist der erstmalige Eintritt von ZenaTech in den australischen Markt und stellt eine strategische Möglichkeit dar, die Drone-as-a-Service-Plattform auf die gesamte Asien-Pazifik- (APAC)-Region zu erweitern und somit die Position des Unternehmens in einem der weltweit aktivsten Bergbau- und Industrieökosysteme zu stärken.

„Australien ist ein Markt von globaler Bedeutung für Bergbau, Infrastruktur und hochpräzise Geodaten und diese Möglichkeit steht in direktem Einklang mit der langfristigen Vision von ZenaTech hinsichtlich der internationalen DaaS-Expansion“, sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. „Diese Übernahme bietet einen strategischen Einstiegspunkt in die APAC-Region und ermöglicht es ZenaTech, moderne drohnengestützte Lösungen für Regierungs- und Geschäftskunden in Schlüsselbranchen anzubieten.“

Das Zielunternehmen ist ein traditionsreiches australisches Vermessungs- und Geodaten-Dienstleistungsunternehmen mit mehreren Niederlassungen, das nachweislich hochwertige Ergebnisse bei einer Reihe von Projekten des öffentlichen und privaten Sektors erzielt hat. Es ist ein Erstanwender führender Vermessungstechnologien mit modernen Reality-Capture- und Geodatenfunktionen, einschließlich drohnengestützter Vermessungsabläufe, LiDAR und mobiler Kartierung, die einheitlich in allen seinen Dienstleistungsangeboten eingesetzt werden.

Durch diese Übernahme würde Drone-as-a-Service auf einen neuen Bereich innerhalb des Rohstoffsektors erweitert werden. Durch die Integration der modernen Geodatenfunktionen des Zielunternehmens in die Drohnenlösungen von ZenaTech erwartet das Unternehmen ein umfassenderes und branchenübergreifendes Angebot für einen der datenintensivsten und ressourcenorientiertesten Märkte Australiens.