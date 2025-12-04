Börsen Update Europa - 04.12. - FTSE Athex 20 stark +2,18 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:57) bei 29.570,19 PKT und steigt um +0,17 %. Top-Werte: Porsche AG +4,04 %, Aurubis +3,57 %, HelloFresh +3,15 % Flop-Werte: AUTO1 Group -2,00 %, Lanxess -1,11 %, United Internet -1,01 %

Der DAX bewegt sich bei 23.905,28 PKT und steigt um +0,56 %. Top-Werte: Daimler Truck Holding +4,80 %, Porsche Holding SE +4,66 %, Mercedes-Benz Group +3,93 % Flop-Werte: Scout24 -2,45 %, BASF -2,01 %, Bayer -1,82 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX steht bei 3.593,93 PKT und gewinnt bisher +0,65 %.

Top-Werte: Nagarro +5,25 %, SMA Solar Technology +3,98 %, Jenoptik +2,32 %

Flop-Werte: United Internet -1,01 %, Infineon Technologies -0,89 %, Nordex -0,70 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.721,24 PKT und gewinnt bisher +0,10 %.

Top-Werte: Mercedes-Benz Group +3,93 %, BMW +3,27 %, Volkswagen (VW) Vz +2,87 %

Flop-Werte: Nordea Bank Abp -2,18 %, SAFRAN -2,11 %, BASF -2,01 %

Der ATX steht bei 5.073,99 PKT und gewinnt bisher +0,42 %.

Top-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +4,33 %, Andritz +3,82 %, Lenzing +1,25 %

Flop-Werte: STRABAG -1,51 %, voestalpine -1,41 %, Erste Group Bank -0,62 %

Der SMI steht aktuell (13:59:57) bei 12.918,12 PKT und steigt um +0,37 %.

Top-Werte: Kuehne + Nagel International +1,78 %, ABB +1,27 %, Partners Group Holding +0,79 %

Flop-Werte: Swiss Life Holding -0,55 %, CIE Financiere Richemont -0,39 %, Lonza Group -0,39 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.127,63 PKT und steigt um +0,27 %.

Top-Werte: Renault +6,29 %, Capgemini +3,91 %, Stellantis +3,36 %

Flop-Werte: SAFRAN -2,11 %, ENGIE -1,80 %, Euronext -1,70 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:58:26) bei 2.813,61 PKT und steigt um +1,07 %.

Top-Werte: Alfa Laval +3,18 %, Volvo Registered (B) +2,53 %, Skanska (B) +1,38 %

Flop-Werte: Nordea Bank Abp -2,18 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,93 %, Tele2 (B) -1,74 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 5.160,00 PKT und steigt um +2,18 %.

Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +1,40 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,05 %, Piraeus Port Authority +0,98 %

Flop-Werte: Viohalco -2,45 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,02 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,95 %