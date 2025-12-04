Daimler Truck Holding Aktie mit Kurssprung +4,80 % - 04.12.2025

Die Daimler Truck Holding Aktie notiert aktuell bei 37,26€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,80 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,71 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,23 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Daimler Truck Holding Aktie. Nach einem Plus von +0,23 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 37,26€, mit einem Plus von +4,80 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Daimler Truck Holding ist ein führender Hersteller von Lkw und Bussen, bekannt für Innovationen in Elektromobilität und autonomem Fahren. Mit starker globaler Präsenz konkurriert es mit Volvo, Paccar, Scania und MAN. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen wie Flottenmanagement und Finanzierungen an.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Daimler Truck Holding Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -5,69 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Daimler Truck Holding Aktie damit um -4,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,47 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Daimler Truck Holding -3,10 % verloren.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,56 % geändert.

Daimler Truck Holding Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,33 % 1 Monat +4,47 % 3 Monate -5,69 % 1 Jahr -0,06 %

Informationen zur Daimler Truck Holding Aktie

Es gibt 823 Mio. Daimler Truck Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,57 Mrd.EUR € wert.

Der Dax ist am Donnerstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 23.885 Punkten berechnet, dies entspricht einem …

Bei den Auto-Aktien haben sich die Anleger am Donnerstag vom Optimismus des Analysten der Bank of America (BofA) anstecken lassen. Darüber hinaus kündigte US-Präsident Donald Trump Lockerungen von Vorgaben an, wie viel Kraftstoff Autos und leichte …

Daimler Truck Holding Aktie jetzt kaufen?

Ob die Daimler Truck Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Daimler Truck Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.