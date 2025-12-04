Hochwertige Analyseergebnisse bei Fonlo & Iganna ergeben bis zu 5,96 % Li2O

- Gesteinssplitter-Analyseergebnisse belegen das Potenzial für hochgradige lithiumführende Pegmatite bei den Lithiumprojekten Fonlo und Iganna (Ergebnisse zwischen 2,66 % und 5,96 % Li₂O).

- Vorbehaltlich der Bestätigung durch eine bevorstehende mineralogische Analyse wird angenommen, dass die identifizierten Lithiumminerale in Fonlo Spodumen und in Iganna Spodumen und Lepidolith sind.

- Tantalwerte von bis zu 0,15 % Ta₂O₅ weisen auf ein Potenzial für erhebliche Nebenprodukt-Umsätze hin.

- Erhöhte Cäsiumwerte deuten auf weiteres Potenzial für Nebenprodukt-Umsätze hin (eine Probe enthält >2,5 % Cs, was über der Nachweisgrenze des verwendeten Analyseverfahrens liegt und daher erneut analysiert wird).

- Die Analyseergebnisse bestätigen das Vorkommen von Lithium-Cäsium-Tantal-(LCT)-Pegmatitsystemen sowohl in Fonlo als auch in Iganna und bestätigen die zuvor bekannt gegebenen visuellen Beobachtungen grober Lithiumminerale. Sie erklären zudem den historischen Erfolg des handwerklichen Bergbaus an diesen Standorten.

- Chariot plant ein umfangreiches Explorations- und Entwicklungsprogramm in Fonlo und Iganna, einschließlich fortgesetzter Oberflächenprobenahmen, Schürfungen, detaillierter Kartierungen, geophysikalischer Untersuchungen und einer ersten Diamantbohrkampagne über 2.000–4.000 Meter.

Chariot Resources Ltd (ASX: CC9) („Chariot“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass die Analyseergebnisse aus jüngsten Gesteinssplitter- und Oberflächenprobenahmen im September 2025 (1) eine hochgradige Lithiummineralisierung bei den Projekten Fonlo und Iganna im Südwesten Nigerias bestätigt haben. Diese beiden Projektgebiete sind Teil des nigerianischen Lithiumportfolios (bestehend aus vier Projektclustern in den Bundesstaaten Oyo und Kwara).

Wie am 10. Juli 2025 bekannt gegeben, befindet sich Chariot im Prozess des Erwerbs einer 66,667%igen Beteiligung am nigerianischen Lithiumportfolio.

Sowohl Fonlo als auch Iganna beherbergen umfangreiche lithiumführende Pegmatite, die bereits handwerklich abgebaut wurden und Einnahmen aus dem Verkauf von handverlesenen Lithiumkonzentraten erzielt haben, hauptsächlich an chinesische Kunden. Die beiden weiteren nigerianischen Projekte im Portfolio, Saki und Gbugbu, wurden noch nicht beprobt, aber – wie Fonlo und Iganna – wurden auch sie handwerklich abgebaut und haben in den letzten Jahren Einnahmen aus dem Verkauf von handverlesenen Lithiumkonzentraten erzielt.