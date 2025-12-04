RBC stuft BOEING CO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analyst Ken Herbert passte seine Cashflow-Schätzungen am Donnerstag an den Ausblick des Finanzchefs auf einer Investorenkonferenz an. Er sei optimistischer gewesen als gedacht./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 07:01 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 07:01 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 173,9EUR auf Tradegate (04. Dezember 2025, 14:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

