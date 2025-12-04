    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Ohne Umstieg nach London

    Bahn treibt Direktverbindung voran

    • Deutsche Bahn und Eurostar planen Direktverbindung.
    • Start der Verbindung für die frühen 2030er Jahre.
    • Neue Züge sollen Reisezeit auf fünf Stunden verkürzen.

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn und das Unternehmen Eurostar intensivieren ihre Bemühungen um eine Direktverbindung zwischen Deutschland und Großbritannien. Die beiden Unternehmen haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, laut der "Optionen für ein gemeinsames Fernverkehrsangebot zwischen London und deutschen Großstädten wie Köln und Frankfurt" ausgelotet werden sollen. Wie die Bahn mitteilte, ist der Start der Verbindung für die frühen 2030er Jahre geplant.

    Bislang ist die Reise von Deutschland nach London per Zug nur mit Umstiegen möglich. Der Deutschen Bahn zufolge gibt es täglich bis zu sechs Verbindungen über Brüssel. Die Reise dauert mindestens sechseinhalb Stunden. Je nach Tageszeit sind auch Fahrzeiten von acht Stunden nötig sowie mehrere Umstiege. Mit einer Direktverbindung könnte eine Fahrt von Frankfurt nach London Medienberichten zufolge fünf Stunden dauern.

    Unterstützung durch Ministerien

    "Mit dieser Initiative setzen wir ein starkes Zeichen für die Zukunft des europäischen Bahnverkehrs", sagte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) laut Mitteilung. "Ich bin mir sicher, dieses Projekt wird ein großer Gewinn für alle Bahnreisenden in ganz Europa." Die britische Verkehrsministerin Heidi Alexander sagte: "Es geht darum, die Art und Weise, wie Millionen Menschen zwischen unseren beiden Ländern reisen, grundlegend zu verändern. Eine direkte Bahnverbindung wird Arbeitsplätze schaffen, wichtige Handelsbeziehungen stärken und eine Verbindung ermöglichen, die internationales Reisen noch einfacher und umweltfreundlicher macht."

    Eine Arbeitsgruppe der beiden Verkehrsministerien ist damit befasst, die politischen Herausforderungen für eine Direktverbindung zwischen Deutschland und London gemeinsam anzugehen. Themen sind dabei insbesondere die Einreiseformalitäten und die erforderliche Infrastruktur sowie zwischenstaatliche Vereinbarungen.

    Aufgaben zwischen Bahn und Eurostar aufgeteilt

    "Eurostar wird sein Know-how im Bereich der Bahnreisen durch den Tunnel unter dem Ärmelkanal beisteuern, während die DB ihre Kompetenz als Netzanbieter einbringt", teilte die Bahn mit. Auf der Strecke eingesetzt werden sollen neue doppelstöckige Celestia-Züge von Eurostar. Bisher fahren im Personenverkehr nur Hochgeschwindigkeitszüge des französisch-britischen Unternehmens Eurostar durch den Tunnel unter dem Ärmelkanal./nif/DP/jha






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
