Diese Alphabet-Chips könnten den KI-Markt umkrempeln

Alphabet gewinnt an der Börse rasant an Höhe, weil Investoren den Wert der hauseigenen Tensor Processing Units (TPU) neu bewerten. Die Chips treiben nicht nur das Wachstum der Cloud-Sparte, sie könnten auch ein völlig neues Geschäftsfeld eröffnen. Der Aktienkurs stieg im vierten Quartal um 31 Prozent und zählt damit zu den besten Performern im S&P 500.

Gil Luria von DA Davidson sieht darin eine klare Alternative zu Nvidia. Er sagt: "Wenn Unternehmen sich von Nvidia diversifizieren wollen, sind TPUs ein guter Weg." Er hält es für möglich, dass das Chipgeschäft größer wird als Google Cloud. Selbst ohne externe Verkäufe liefere eine effizientere Hardware einen direkten Wettbewerbsvorteil.

Milliardenfantasie rund um TPU-Verkäufe

Sollte Alphabet den Vertrieb ernsthaft ausrollen, traut Luria dem Konzern langfristig einen Marktanteil von 20 Prozent im weltweiten KI-Hardwaregeschäft zu. Das entspräche einem Marktvolumen von rund 900 Milliarden US-Dollar.

Morgan Stanley erkennt erste Schritte zu einer "aufkeimenden TPU-Verkaufsstrategie". Analyst Brian Nowak verweist auf deutlich steigende Abnahmeschätzungen: fünf Millionen Chips im Jahr 2027 und sieben Millionen im Jahr 2028. Jede halbe Million verkaufter TPUs könnte im Jahr 2027 rund 13 Milliarden US-Dollar Umsatz bringen und den Gewinn je Aktie um 40 US-Cent erhöhen.

Großkunden signalisieren Interesse

Im Oktober löste die Nachricht über einen Chip-Megadeal mit Anthropic einen Kursanstieg von mehr als sechs Prozent aus. Einen Monat später sorgten Berichte über Gespräche mit Meta über Milliardeninvestitionen in TPU-Kapazitäten für den nächsten Sprung.

Marktbeobachter sehen einen klaren Vorteil der TPUs: Sie sind als spezielle ASIC-Chips günstiger als Nvidias universellere Lösungen. Mark Iong von Homestead Advisers sagt dazu: "Nvidia-Chips sind viel teurer und schwer zu bekommen. Wenn man ASIC-Chips nutzen kann, ist Alphabet klar vorn."

Technologie-Rückenwind durch Gemini

Die Veröffentlichung des neuen KI-Modells Gemini bestätigte die Stärke der TPU-Architektur. Gemini ist für Alphabets Chips optimiert und erhielt herausragende Bewertungen. Iong ergänzt:

"Alphabet ist das einzige Unternehmen mit Führungsposition in jeder Schicht der KI."

Bewertung bleibt Risiko – aber Potenzial überzeugt

Trotz des starken Kursanstiegs bleibt Alphabet günstiger bewertet als Apple, Microsoft oder Broadcom. Der Portfolio-Manager Allen Bond reduzierte zwar jüngst seine Position, bleibt jedoch optimistisch. Er sieht "einen glaubwürdigen Weg, wie TPUs zu einem Umsatztreiber werden". Er sagt:

"Alphabet zeigt greifbare Stärke mit KI. Die Bewertung wirkt angesichts der Wachstumserwartungen weiter vernünftig."

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion