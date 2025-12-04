    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Dax steigt - Investoren setzen auf sinkende US-Zinsen

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax steigt um 0,9% auf 23.900 Zähler, nahe 24.000.
    • Zinsausblick in den USA stützt Börsen, gute Nachrichten.
    • Autosektor profitiert, Mercedes-Benz +4%, Porsche +5%.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf niedrigere Zinsen in den USA hat die Kurse auch am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag angeschoben. Der deutsche Leitindex Dax stieg am frühen Nachmittag um 0,9 Prozent auf 23.900 Zähler. Damit hat sich der Dax der runden Marke von 24.000 Punkten stark angenähert, unter der er schon seit drei Wochen konsolidiert.

    Vor allem der Dow hatte am Vorabend zugelegt und sich dem Rekordhoch vom November stark angenähert. Am Donnerstag werden für den US-Leitindex überschaubare Gewinne indiziert.

    "Rückenwind für die Wall Street kommt weiter von der Zinsseite", schrieb Stratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Schlechte Nachrichten von der Konjunktur seien derzeit gute Nachrichten für die Börsen, "da die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung in der kommenden Woche noch etwas höher steigt". In der kommenden Woche entscheidet die Notenbank Fed über das Zinsniveau.

    Der MDax der mittelgroßen deutschen Werte lag mit 0,8 Prozent im Plus bei 29.564 Punkten. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 gewann ein halbes Prozent.

    Kursgewinne gab es im Autosektor. Die Bank of America hat eine positivere Haltung zur Aktie von Mercedes-Benz , diese legte um gut 4 Prozent zu. Die Investmentbank stufte zudem die Papiere der Porsche-Holding auf "Buy" hoch, die Anteilsscheine stiegen an der Dax-Spitze um 5 Prozent. Kursstützend kam hinzu, dass US-Präsident Donald Trump Vorgaben für den Kraftstoffverbrauch von Autos und leichten Nutzfahrzeugen lockern will.

    Siemens Energy stiegen um 1,8 Prozent, angetrieben von einer Hochstufung auf "Overweight" durch JPMorgan. Commerzbank gewannen 1 Prozent, hier strich Goldman Sachs das Verkaufsvotum. Ein positiver Kommentar von JPMorgan ließ SAP -Aktien um 3 Prozent zulegen.

    Die zuletzt schon gut gelaufenen Aurubis -Aktien erreichten ein weiteres Rekordhoch. Zuletzt betrug das Plus 3,5 Prozent. Analysten merkten an, dass der Dividendenvorschlag des Kupferproduzenten für das Geschäftsjahr 2024/25 die Markterwartungen übertreffe.

    Unter den kleineren Titeln stiegen Formycon um 7,5 Prozent. Der Hersteller von Biopharmazeutika ist mit der international aufgestellten MS Pharma eine Vertriebspartnerschaft eingegangen./bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,05 % und einem Kurs von 60,10 auf Tradegate (04. Dezember 2025, 14:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +3,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 95,56 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 130,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 160,00EUR was eine Bandbreite von -28,96 %/+33,72 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
