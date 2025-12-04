UBS stuft LOREAL auf 'Neutral'



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillaume Delmas

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 367

Kursziel alt: 367

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 367 Euro auf "Neutral" belassen. Der letzte Tag der Veranstaltung sei dem US-Geschäft gewidmet gewesen, wo die Aussichten für den Kosmetikkonzern sowohl kurz- als auch mittelfristig stark seien, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. L'Oreal als einer der Marktführer in den USA habe sich klar dazu bekannt, sich weiterhin besser als der Markt entwickeln zu wollen./rob/tav/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 02:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.