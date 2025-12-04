    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    :Handeln und Helfen - Trading Charity am 5. Dezember

    Für Sie zusammengefasst
    • Trading Charity am 5. Dezember 2025 in Frankfurt.
    • Transaktionsentgelte fließen an vier gemeinnützige Einrichtungen.
    • Seit 2015 über 900.000 Euro für lokale Projekte gesammelt.

    FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Handeln und Helfen - Unter diesem Motto findet auch in diesem Jahr am Freitag, den 5. Dezember 2025 wieder die gemeinsame Trading Charity Initiative von der Deutschen Börse und den Spezialisten der Deutsche Börse Frankfurt statt. Die Transaktionsentgelte gehen an vier gemeinnützige Einrichtungen.

    4. Dezember 2025. FRANKFURT (Deutsche Börse). Wer am 5. Dezember 2025 von 8 bis 22 Uhr über den Handelsplatz Frankfurt handelt, hilft gemeinnützigen Organisationen. Die Deutsche Börse und die sieben Wertpapierhandelsbanken, die Spezialisten, auf dem Frankfurter Börsenparkett spenden an diesem Tag alle Transaktions- und Handelsentgelte.

    Mit der Aktion "Trading Charity - Handeln und Helfen" unterstützen Deutsche Börse, Spezialisten und Handelsteilnehmer in diesem Jahr diese gemeinnützigen Einrichtungen:

    > Die Arche
    > Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Frankfurt/Rhein-Main (DKHV e.V.) > Kinderhospiz Bärenherz Wiesbaden
    > Frankfurter Kältebus e.V.

    Der Spendenscheck wird am 12. Dezember im Rahmen eines Bell Ringings auf dem Parkett der Deutschen Börse überreicht.

    Die Trading Charity gibt es seit 2015. Sie ist eine gemeinsame Initiative der Deutschen Börse und der Spezialisten auf dem Frankfurter Parkett. Damit unterstützen alle Handelsteilnehmer gemeinnützige Arbeit und stärken das lokale Gemeinwesen. Seit 2015 sind an den Aktionstagen insgesamt über 900.000 Euro an Spenden zusammengekommen. Weitere Informationen und eine Liste der beteiligten Spezialisten gibt es unter live.deutsche-boerse.com/charity.

    (Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
