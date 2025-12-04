    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    London

    Putin trägt Verantwortung für Nowitschok-Anschlag

    Für Sie zusammengefasst
    • Putin trägt moralische Verantwortung für Sturgess' Tod.
    • Britische Regierung sanktioniert russischen Militärgeheimdienst.
    • Sturgess war unschuldiges Opfer eines Giftanschlags.

    LONDON (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin trägt einer Untersuchung zufolge die "moralische Verantwortung" für den Tod der Britin Dawn Sturgess nach einem Anschlag mit dem Nervengift Nowitschok. Als Reaktion sanktionierte die britische Regierung am Mittag den russischen Militärgeheimdienst Gru. Großbritannien werde sich immer "gegen Putins brutales Regime stellen und seine mörderische Maschinerie als das bezeichnen, was sie ist", sagte Premierminister Keir Starmer.

    Putin selbst habe die Operation im März 2018 genehmigt, die dem russischen Ex-Spion Sergej Skripal und seiner Tochter Julia in der britischen Stadt Salisbury gegolten hatte, teilte das Außenministerium mit. Beide hatten den Giftanschlag knapp überlebt. Verantwortlich gemacht werden insgesamt drei russische Geheimdienstoffiziere, zwei sollen den Anschlag ausgeführt haben.

    "Ihr Tod war unnötig und willkürlich"

    Die unbeteiligte Sturgess war drei Monate später im Alter von 44 Jahren im Krankenhaus gestorben, nachdem sie und ihr Lebensgefährte wohl über eine Parfümflasche versehentlich in Kontakt mit dem Nervengift gekommen waren. Dem Bericht zufolge ist es sehr wahrscheinlich, dass genau diese Parfümflasche benutzt wurde, um den Türgriff von Skripals Haustür zu kontaminieren. Die Flasche sei dann "rücksichtslos" weggeworfen worden.

    Sturgess sei "völlig unschuldig" und Opfer der "grausamen" Handlungen anderer gewesen, sagte der Vorsitzende der Untersuchung, Anthony Hughes. "Ihr Tod war unnötig und willkürlich." Ziel der unabhängigen, knapp zehn Millionen Euro teuren Untersuchung war es auch, zu klären, ob der 2010 über einen Gefangenenaustausch nach Großbritannien gekommene Skripal besser hätte geschützt werden müssen./mj/DP/jha






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
