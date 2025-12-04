Putin trägt Verantwortung für Nowitschok-Anschlag

LONDON (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin trägt einer Untersuchung zufolge die "moralische Verantwortung" für den Tod der Britin Dawn Sturgess nach einem Anschlag mit dem Nervengift Nowitschok. Als Reaktion sanktionierte die britische Regierung am Mittag den russischen Militärgeheimdienst Gru. Großbritannien werde sich immer "gegen Putins brutales Regime stellen und seine mörderische Maschinerie als das bezeichnen, was sie ist", sagte Premierminister Keir Starmer.

Putin selbst habe die Operation im März 2018 genehmigt, die dem russischen Ex-Spion Sergej Skripal und seiner Tochter Julia in der britischen Stadt Salisbury gegolten hatte, teilte das Außenministerium mit. Beide hatten den Giftanschlag knapp überlebt. Verantwortlich gemacht werden insgesamt drei russische Geheimdienstoffiziere, zwei sollen den Anschlag ausgeführt haben.