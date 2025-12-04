DZ BANK stuft CTS EVENTIM auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat CTS Eventim von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert auf 97 Euro belassen. Nach einem schwachen zweiten Quartal des Konzertveranstalters und Ticketverkäufers habe das dritte Quartal einen klaren Wendepunkt markiert, schrieb Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe das Unternehmen mit William Willms einen renommierten neuen Finanzvorstand präsentiert./rob/bek/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 13:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 80,50EUR auf Tradegate (04. Dezember 2025, 14:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Karsten Oblinger

Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



