    Hormel Foods Aktie startet durch - 04.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Hormel Foods Aktie bisher um +4,89 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Hormel Foods Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Hormel Foods ist ein führendes Lebensmittelunternehmen, bekannt für Marken wie SPAM und Skippy, mit starker Marktpräsenz und innovativen, nachhaltigen Produkten.

    Hormel Foods aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 04.12.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Hormel Foods Aktie. Mit einer Performance von +4,89 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,70 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Hormel Foods Aktie. Nach einem Plus von +0,70 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 21,015. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Hormel Foods in den letzten drei Monaten Verluste von -6,33 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,89 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,08 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Hormel Foods einen Rückgang von -33,33 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,03 % geändert.

    Hormel Foods Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,89 %
    1 Monat +9,08 %
    3 Monate -6,33 %
    1 Jahr -32,78 %

    Informationen zur Hormel Foods Aktie

    Es gibt 550 Mio. Hormel Foods Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,59 Mrd.EUR € wert.

    Hormel Foods Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Hormel Foods Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hormel Foods Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Hormel Foods

    +7,36 %
    +2,10 %
    +9,43 %
    -6,41 %
    -32,24 %
    -54,87 %
    -47,70 %
    -41,62 %
    -2,28 %
    ISIN:US4404521001WKN:850875



