The FUTR Corporation lanciert gemeinsam mit seinem Partner Southampton Financial Inc. eine KI-gestützte Plattform mit Einbindung von Versicherungsangeboten

Toronto, Ontario, 12. November 2025 / IRW-Press / The FUTR Corporation (TSXV: FTRC)(OTCQB: FTRCF)(FWB: QA20; WKN: A4165Y; ISIN: CA3609521057), („FUTR“ oder das „Unternehmen“), eine KI-gestützte Verbraucherfinanzplattform, die es Menschen ermöglicht, den Wert ihrer Daten zu monetarisieren, zu verwalten und auszugeben, hat heute eine Partnerschaftsvereinbarung mit der Firma Southampton Financial Inc. („SHFI“) abgeschlossen, bei der es um die Einbindung von Versicherungsprodukten zu Haushalt, Eigenheim und Kfz in die FUTR AI Agent App geht.

Über die FUTR AI Agent App können Konsumenten ihre bestehenden Versicherungsunterlagen über eine sichere Verbindung hochladen bzw. einen kurzen Fragebogen ausfüllen. Nach Zustimmung analysiert der FUTR-Agent die verifizierten Daten der Konsumenten und erstellt gemeinsam mit Southampton und dessen führender Broker-Technologie in Echtzeit personalisierte, verbindliche Angebote für Haushalts- und Eigenheim- und Kfz-Versicherungen von Kanadas größten Versicherungsanbietern. Damit werden Aufgaben und Dokumente des alltäglichen Lebens zu finanziell verwertbaren Gütern. Die Konsumenten werden für die zur Erstellung des Angebots erforderlichen Daten mit FUTR-Token belohnt, und der gesamte Prozess bis zur verbindlichen Versicherungsdeckung durch Southampton dauert im Idealfall weniger als 5 Minuten. Die Konsumenten können sich bei weiteren Fragen auch direkt an Southampton wenden.

Alex McDougall, President von The FUTR Corporation, erklärt: „Unsere Partnerschaft mit Southampton ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie die FUTR-Plattform Verbraucher und Marken durch vertrauenswürdige, KI-gestützte Intelligenz miteinander verbindet. Durch die direkte Einbindung von Versicherungsprodukten in die FUTR AI Agent App bieten wir den Konsumenten eine weitere konkrete Möglichkeit, ihre eigenen verifizierten Daten in einem datenschutzorientierten Ökosystem zu speichern, zu nutzen und daran zu verdienen. Jede über FUTR abgeschlossene Polizze stellt nicht nur eine Finanztransaktion dar, sondern liefert auch zusätzlich prädiktive Daten und Erkenntnisse, die andere Markenunternehmen nutzen können.“