Die erstaunliche Rallye der tschechischen Krone

Für die tschechische Währung ist es das beste Jahr seit der Finanzkrise 2008 – eine bemerkenswerte Entwicklung für ein Land, das weder zur Eurozone gehört noch über eine besonders große Volkswirtschaft verfügt. Der deutschen Wirtschaft aber, die eng mit der des Nachbarlandes verknüpft ist, bereitet die Kronenstärke Kopfzerbrechen.

Die tschechische Krone erlebt 2025 eine bemerkenswerte Renaissance und hat gegenüber dem US-Dollar aber auch dem Euro kräftig zugelegt. Anfang September markierte sie den höchsten Stand zum Greenback seit 2018 und ist zum Euro aktuell so stark wie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr – eine Dynamik, die sie zu den attraktivsten Währungen der Region macht.

Die Aufwertung trifft vor allem jene deutschen Branchen, die stark in die mitteleuropäischen Lieferketten eingebunden sind. Besonders deutlich zeigt sich der Effekt in der Autoindustrie, bei Unternehmen wie Volkswagen, Mercedes und den Zulieferern, die aus Tschechien große Mengen an Kabelbäumen, Elektronikmodulen, Sitzkomponenten und Karosserieteilen bezieht.

Im Maschinen- und Anlagenbau spüren Konzerne wie Siemens steigende Kosten, da viele präzisionsgefertigte Metall- und Kunststoffteile traditionell aus tschechischen Zulieferbetrieben stammen. In der Elektrotechnik und Elektronik verteuern sich Schaltschränke, Leiterplatten und Verkabelungssysteme, während in der chemischen Industrie Unternehmen wie BASF höhere Preise für Kunststoffe, Harze oder Spezialchemikalien aus Tschechien zahlen muss.

Die wichtigste Erklärung für die Stärke der Währung liefert die Tschechische Nationalbank (CNB). Sie hat sich bewusst für eine straffere geldpolitische Linie entschieden, obwohl die Inflation im Land zuletzt deutlich gefallen ist. Die Preissteigerung sank im November auf 2,1 Prozent und lag damit deutlich unter den Erwartungen.

Doch die Preisentwicklung im Dienstleistungssektor bleibt mit 4,6 Prozent hoch. Hinzu kommt ein kräftiges Lohnwachstum von 7,1 Prozent, das den Konsum weiter antreibt. Angesichts dieser Gemengelage hält die CNB den Leitzins bei 3,5 Prozent und signalisiert, dass er auch über längere Zeit restriktiv bleiben könnte. Für internationale Anleger ist das ein klares Bekenntnis zu Stabilität – und ein starkes Kontrastbild zur US-Geldpolitik, die 2025 von Unsicherheiten, politischen Risiken und einem schwindenden Zinsvorteil geprägt ist.

Bemerkenswert ist zudem, dass die tschechischen Währungshüter die Krone bewusst als geldpolitisches Instrument einsetzen. Analysten von Citigroup und Commerzbank sprechen offen davon, dass die CNB dem Wechselkurs erlaubt, "einen Teil der Straffung zu übernehmen". Anstatt die Zinsen anzuheben, lässt die Zentralbank die starke Krone wirken: Eine aufwertende Währung dämpft die Inflation und hält Importpreise niedrig.

Für deutsche Reisende hat der Kronenboom einen gegenteiligen Effekt. Ein Wochenende in Prag – ohnehin beliebt für Kultur, Gastronomie und niedrige Preise – ist spürbar teurer geworden. Hotels, Restaurantbesuche oder Taxifahrten schlagen in Euro gerechnet inzwischen deutlich höher zu Buche als noch vor einem Jahr. Selbst Tagesausflüge über die Grenze werden merklich kostspieliger – ein Umstand, den grenznahe Regionen bereits spüren.

Härter trifft es aber die deutsche Industrie. Da viele der in Tschechien hergestellten Vorprodukte unverzichtbar sind und nur begrenzt ersetzt werden können, wirken die höheren Importkosten direkt auf die Produktionskalkulation deutscher Hersteller – von Automobilkonzernen über mittelständische Maschinenbauer bis hin zu Industriebetrieben, die auf tschechische Komponenten angewiesen sind. Deutschland ist für Tschechien der mit Abstand wichtigste Außenhandelspartner – und die Importe aus dem Nachbarland sind breit gestreut. Viele davon stammen aus Branchen, in denen Tschechien eine hohe industrielle Spezialisierung hat.

Viele Ökonomen gehen davon aus, dass die Krone ihren Höhenflug zunächst fortsetzen kann. Für deutsche Unternehmen und Urlauber bedeutet das weitere Schmerzen. Für Menschen in Tschechien ist die Aufwertung hingegen ein Gewinn. Importgüter werden günstiger, Reisen in die Eurozone oder in die USA kosten weniger und die Kaufkraft steigt. Solange die CNB an ihrer restriktiven Haltung festhält und die tschechische Wirtschaft stabil bleibt, hat die Währung ein solides Fundament.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion