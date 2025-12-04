    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Länder schlagen in Finanzstreit mit Bund Vertagung vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Länder schlagen Vertagung im Finanzierungsstreit vor.
    • Keine Lösung in Sicht, Kanzlergespräch bringt nichts.
    • Dringender Bedarf an Lösung vor Sommer 2026.

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Länder schlagen im Streit um Finanzierungsfragen mit dem Bund eine Vertagung vor. Es gebe aktuell keine Aussichten auf eine Lösung - "und ich vermute, es wird auch nach dem Gespräch mit dem Kanzler nicht anders sein", sagte der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweitzer (SPD), nach Gesprächen in Berlin.

    Die Ministerpräsidenten schlagen deshalb vor, einen Beschluss auf einen späteren Zeitpunkt zu vertagen, um "dem Bund die Chance zu geben, sein Angebot noch mal zu verbessern". Bis zur nächsten regulären Ministerpräsidentenkonferenz im Sommer 2026 könne man aber nicht warten, betonte Schweitzer. "Wir brauchen sehr bald eine Lösung." Vorstellbar sei eine Sonder-Konferenz im Januar oder Februar.

    In dem Streit geht es darum, ob der Bund Einbußen in den Haushalten von Ländern und Kommunen auffangen muss, die durch Beschlüsse von Bundesregierung und Bundestag entstehen. Die Finanzlage vor allem in den Kommunen sei dramatisch, betonte Schweitzer. "Wir brauchen eine deutliche Anerkennung der Kostenursache Bund gegenüber den Kommunen und gegenüber den Ländern."/tam/DP/men





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Länder schlagen in Finanzstreit mit Bund Vertagung vor Die Länder schlagen im Streit um Finanzierungsfragen mit dem Bund eine Vertagung vor. Es gebe aktuell keine Aussichten auf eine Lösung - "und ich vermute, es wird auch nach dem Gespräch mit dem Kanzler nicht anders sein", sagte der Ministerpräsident …
