    Porsche

    Aktie führt DAX an

    Deshalb führen auch Automobilwerte die Gewinnerliste beim DAX klar an, allen voran die Porsche Holding. Spannend geht es aber auch bei der Porsche AG zu, deren Aktie sich seit nunmehr April dieses Jahres in einer stabilisierenden Seitwärtsphase zwischen 39,58 und auf der Oberseite 49,70 Euro bewegt. Eine Auflösung dieses Mehrfachbodens könnte schon bald den Grundstein für eine längere Erholungsbewegung nach den empfindlichen Verlusten der letzten Jahre legen und dadurch ein Engagement auf der Käuferseite sehr attraktiv gestalten. Dies müssen Bullen allerdings erst noch unter Beweis stellen!

    Noch einige Hürden zu meistern

    An und für sich hat sich seit der letzten technischen Besprechung zu der Porsche AG wenig verändert, erst ein nachhaltiger Sprung auf Wochenbasis über den 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie) sowie die Hürde bei 49,70 Euro dürfte ein tragfähiges Ausbruchskonzept hervorbringen und im Anschluss Kursgewinne auf 55,82 Euro ermöglichen. Gelingt es auch noch den übergeordneten Abwärtstrend bestehend seit Mai 2023 zu knacken, stünde einer Rallye bis auf 70,78 Euro kaum mehr etwas im Wege. Natürlich sollte ein derartiges Szenario durch fundamentale Eckdaten untermauert werden. Anderenfalls dürfte ein Verbleib in der bisherigen Seitwärtsbewegung neutral ausgelegt werden. Ein Bruch des Mehrfachbodens von 39,58 Euro wäre ein empfindlicher Rückschlag für Porsche, Verluste zurück auf 35,37 Euro wären dann nicht mehr auszuschließen.

    Porsche AG Vz. (Wochenchart in Euro)

    		Tendenz:
    Chartverlauf

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 49,70 // 52,92 // 53,60 // 55,82 // 58,76 // 60,62 Euro
    Unterstützungen: 47,80 // 45,75 // 44,29 // 43,16 // 42,06 // 40,86 Euro

    Fazit:

    Ein Kurssprung der Porsche-Aktie über 49,70 Euro würde erste Anhaltspunkte für eine Erholungsbewegung auf 55,82 und übergeordnet 70,78 Euro liefern und sich für ein entsprechendes Engagement auf der Käuferseite anbieten. Um hiervon bestmöglich zu profitieren, könnte beispielsweise das mit einem Knock-out von 42,86 Euro versehene Open End Turbo Long Zertifikat WKN MM8AEM zum Einsatz kommen und würde eine Renditechance von 180 Prozent bieten. Ziel des Scheins läge am langen Ende bei 1,32 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 43,50 Euro gemessen am Basiswert aber nicht überschreiten, zur Orientierung würde sich hieraus ein Stopp-Kurs von 0,10 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten Investoren jedoch gut einige Wochen bis Monate zwingend einplanen.

    Strategie für steigende Kurse
    WKN: MM8AEM Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 2,13 - 2,14 Euro Emittent: Morgan Stanley
    Basispreis: 42,8635 Euro Basiswert: Porsche AG Vz.
    KO-Schwelle: 42,8635 Euro akt. Kurs Basiswert: 46,93 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel: 1,32 Euro
    Hebel: 10,7 Kurschance: + 180 Prozent
    Börse Frankfurt

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    Ingmar Königshofen
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    Verfasst von Ingmar Königshofen
