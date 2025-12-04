Aktie führt DAX an

Deshalb führen auch Automobilwerte die Gewinnerliste beim DAX klar an, allen voran die Porsche Holding. Spannend geht es aber auch bei der Porsche AG zu, deren Aktie sich seit nunmehr April dieses Jahres in einer stabilisierenden Seitwärtsphase zwischen 39,58 und auf der Oberseite 49,70 Euro bewegt. Eine Auflösung dieses Mehrfachbodens könnte schon bald den Grundstein für eine längere Erholungsbewegung nach den empfindlichen Verlusten der letzten Jahre legen und dadurch ein Engagement auf der Käuferseite sehr attraktiv gestalten. Dies müssen Bullen allerdings erst noch unter Beweis stellen!

An und für sich hat sich seit der letzten technischen Besprechung zu der Porsche AG wenig verändert, erst ein nachhaltiger Sprung auf Wochenbasis über den 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie) sowie die Hürde bei 49,70 Euro dürfte ein tragfähiges Ausbruchskonzept hervorbringen und im Anschluss Kursgewinne auf 55,82 Euro ermöglichen. Gelingt es auch noch den übergeordneten Abwärtstrend bestehend seit Mai 2023 zu knacken, stünde einer Rallye bis auf 70,78 Euro kaum mehr etwas im Wege. Natürlich sollte ein derartiges Szenario durch fundamentale Eckdaten untermauert werden. Anderenfalls dürfte ein Verbleib in der bisherigen Seitwärtsbewegung neutral ausgelegt werden. Ein Bruch des Mehrfachbodens von 39,58 Euro wäre ein empfindlicher Rückschlag für Porsche, Verluste zurück auf 35,37 Euro wären dann nicht mehr auszuschließen.

Porsche AG Vz. (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Fazit: Ein Kurssprung der Porsche-Aktie über 49,70 Euro würde erste Anhaltspunkte für eine Erholungsbewegung auf 55,82 und übergeordnet 70,78 Euro liefern und sich für ein entsprechendes Engagement auf der Käuferseite anbieten. Um hiervon bestmöglich zu profitieren, könnte beispielsweise das mit einem Knock-out von 42,86 Euro versehene Open End Turbo Long Zertifikat WKN MM8AEM zum Einsatz kommen und würde eine Renditechance von 180 Prozent bieten. Ziel des Scheins läge am langen Ende bei 1,32 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 43,50 Euro gemessen am Basiswert aber nicht überschreiten, zur Orientierung würde sich hieraus ein Stopp-Kurs von 0,10 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten Investoren jedoch gut einige Wochen bis Monate zwingend einplanen.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM8AEM Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,13 - 2,14 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 42,8635 Euro Basiswert: Porsche AG Vz. KO-Schwelle: 42,8635 Euro akt. Kurs Basiswert: 46,93 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1,32 Euro Hebel: 10,7 Kurschance: + 180 Prozent Börse Frankfurt

