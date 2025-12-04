    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalesforce AktievorwärtsNachrichten zu Salesforce

    dpa-AFX-Überblick

    181 Aufrufe 181 0 Kommentare 0 Kommentare

    UNTERNEHMEN vom 04.12.2025 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Salesforce profitiert von KI-Boom, Aktie steigt stark.
    • Aurubis meldet Gewinnrückgang, Aktie erreicht Rekordhoch.
    • Meta unter EU-Untersuchung wegen KI-Zugang zu WhatsApp.
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 04.12.2025 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP: Salesforce profitiert von KI-Nachfrage und Übernahme - Aktie steigt

    SAN FRANCISCO - Der Unternehmenssoftware-Spezialist Salesforce blickt dank des Booms rund um Künstliche Intelligenz (KI) und einer Übernahme optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr. Der SAP-Konkurrent setzte bei der Vorlage seiner Quartalszahlen am Mittwochabend sein Umsatzziel für das laufende Geschäftsjahr bis Ende Januar nach oben. An der Börse kamen die Resultate und die erhöhte Prognose gut an.

    ROUNDUP 3: Aurubis verdient im Tagesgeschäft weniger - Aktie mit Rekordhoch

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms!
    Short
    706,19€
    Basispreis
    3,81
    Ask
    × 14,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    618,01€
    Basispreis
    4,08
    Ask
    × 14,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    HAMBURG - Der Kupferkonzern Aurubis hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 im Tagesgeschäft wie erwartet einen Gewinnrückgang verbucht. Der operative Vorsteuergewinn sank in den zwölf Monaten bis Ende September um 14 Prozent auf 355 Millionen Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Der Jahresüberschuss legte dank positiver Bewertungseffekte infolge hoher Metallpreise hingegen um rund 30 Prozent auf 539 Millionen Euro zu. Die Dividende soll um 10 Cent auf 1,60 Euro je Aktie steigen. Die Aurubis-Aktie kletterte im Tagesverlauf auf ein Rekordhoch.

    Formycon schließt erste Vermarktungspartnerschaft für Keytruda-Biosimilar

    PLANEGG-MARTINSRIED - Formycon bringt sich für die Vermarktung seines Biosimilars zum Megablockbuster Keytruda von Merck & Co in Stellung. Wie der Pharmahersteller am Donnerstag mitteilte, hat er eine exklusive Lizenz- und Liefervereinbarung für sein entsprechendes Präparat mit dem Namen FYB206 für die Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) abgeschlossen. Partner sei das Unternehmen MS Pharma. Die Aktie zog vorbörslich kräftig an.

    Meta holt sich für KI-Geräte Design-Experten von Apple

    MENLO PARK/CUPERTINO - Der Designer, der für die Bedienung von Apple-Produkten zuständig ist, wechselt zum Facebook-Konzern Meta . Alan Dye soll an Geräten für die Ära Künstlicher Intelligenz arbeiten, wie Metas Technikchef Andrew Bosworth auf der Plattform X schrieb.

    Krise im Einzelhandel: Zahl der Insolvenzen steigt

    HAMBURG - Die Zahl der Pleiten im deutschen Einzelhandel ist so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Zwischen August 2024 und August 2025 registrierte Allianz Trade 2.490 Insolvenzen. Das sei der höchste Stand seit Oktober 2016, teilte der Kreditversicherer mit. In den zwölf Monaten zuvor lag die Zahl bei 2.520.

    ROUNDUP/Meta droht Ärger: EU untersucht KI-Zugang zu WhatsApp

    BRÜSSEL - Die Europäische Kommission leitet wegen möglicher Verstöße gegen europäisches Wettbewerbsrecht ein neues Verfahren gegen den Facebook-Konzern Meta ein. Konkret geht es um den Verdacht, dass Meta den Zugang von Anbietern Künstlicher Intelligenz (KI) zum Messaging-Dienst WhatsApp rechtswidrig beschränkt.

    ^
    Weitere Meldungen

    -Porsche-Management strebt weitere massive Einsparungen an -ROUNDUP/Gentechnik im Supermarkt: EU-Einigung auf laxere Regeln -Trump will Kraftstoffvorgaben für Autos lockern
    -Mehr Einnahmen durch Privatabrechnungen in Arztpraxen in Deutschland -Schneider will Klimaschutzprogramm erst 2026 vorlegen -Reform soll Windpark-Ausbau beleben
    -ROUNDUP: Bundeswehr erhält neues Sturmgewehr G95
    -ARD und Verleger fordern Schutz vor Tech-Konzernen
    -San Francisco verklagt Lebensmittelriesen
    -Pharmabranche: Engpässe bei Kinderarzneien sind gesunken -Hubig will Gesetzentwurf zu Indexmieten noch im Dezember vorlegen -Bald teurere Tickets im Nahverkehr? EuGH prüft Schienenmaut -Autohersteller sollen zu Türwarnsystemen verpflichtet werden -Thailand hebt Verkaufsverbot für Alkohol am Nachmittag auf -Abgeordnete dürfen bei Dienstreisen öfter Business-Class fliegen -BGH: Fluggast muss bei ausgelassenem Teilflug nicht zahlen -Bund will zusätzliche Milliarden für Bahn freigeben
    -'Ruhr Nachrichten' dürfen Zeitungsangebot im Ruhrgebiet erweitern -Amazon eröffnet neue Deutschlandzentrale und vergrößert sich -'Made in Misery'? Italiens Luxusmode im Visier der Staatsanwaltschaft -Pharmabranche: Engpässe bei Kinderarzneien sind gesunken -Kretschmer zuversichtlich für Zukunft von VW in Sachsen -'HB': Bahnchefin will Stellen im Topmanagement halbieren -EU-Staaten gegen jährliche Tüv-Untersuchung für ältere Autos -Mit Merz-Fragerunde: ARD kündigt neue Debattenformate an -Bürobedarf-Versender Böttcher AG knackt eine Milliarde Euro Umsatz -Biohändler Alnatura steigert Umsatz erneut
    -N26 schließt sich europäischer Bezahl-Wallet Wero an
    -Astrid Maier wird Vize-Chefredakteurin der dpa
    -In Deutschland weniger Vorgaben gegen Rauchen und Alkohol -Ostdeutsche Schnäppchen-Kette meldet Insolvenz an
    -In Italien im Stau auf Mautstraße? Künftig gibt es Geld zurück -Mehr Malariafälle wegen Resistenz, Krieg und Klimawandel -Frankfurter Messe bleibt in der Gewinnzone
    -Mehr Einnahmen durch Privatabrechnungen in Arztpraxen in Deutschland -Volkswagen: Umbaupläne für Gläserne Manufaktur stehen°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salesforce Aktie

    Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 243,1 auf Tradegate (04. Dezember 2025, 15:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salesforce Aktie um +8,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salesforce bezifferte sich zuletzt auf 202,92 Mrd..

    Salesforce zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 352,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 385,00USD was eine Bandbreite von +21,78 %/+80,33 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Salesforce - A0B87V - US79466L3024

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Salesforce. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    dpa-AFX-Überblick UNTERNEHMEN vom 04.12.2025 - 15.15 Uhr ROUNDUP: Salesforce profitiert von KI-Nachfrage und Übernahme - Aktie steigt SAN FRANCISCO - Der Unternehmenssoftware-Spezialist Salesforce blickt dank des Booms rund um Künstliche Intelligenz (KI) und einer Übernahme optimistischer auf das …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     