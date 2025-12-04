dpa-AFX-Überblick
UNTERNEHMEN vom 04.12.2025 - 15.15 Uhr
- Salesforce profitiert von KI-Boom, Aktie steigt stark.
- Aurubis meldet Gewinnrückgang, Aktie erreicht Rekordhoch.
- Meta unter EU-Untersuchung wegen KI-Zugang zu WhatsApp.
ROUNDUP: Salesforce profitiert von KI-Nachfrage und Übernahme - Aktie steigt
SAN FRANCISCO - Der Unternehmenssoftware-Spezialist Salesforce blickt dank des Booms rund um Künstliche Intelligenz (KI) und einer Übernahme optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr. Der SAP-Konkurrent setzte bei der Vorlage seiner Quartalszahlen am Mittwochabend sein Umsatzziel für das laufende Geschäftsjahr bis Ende Januar nach oben. An der Börse kamen die Resultate und die erhöhte Prognose gut an.
ROUNDUP 3: Aurubis verdient im Tagesgeschäft weniger - Aktie mit Rekordhoch
HAMBURG - Der Kupferkonzern Aurubis hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 im Tagesgeschäft wie erwartet einen Gewinnrückgang verbucht. Der operative Vorsteuergewinn sank in den zwölf Monaten bis Ende September um 14 Prozent auf 355 Millionen Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Der Jahresüberschuss legte dank positiver Bewertungseffekte infolge hoher Metallpreise hingegen um rund 30 Prozent auf 539 Millionen Euro zu. Die Dividende soll um 10 Cent auf 1,60 Euro je Aktie steigen. Die Aurubis-Aktie kletterte im Tagesverlauf auf ein Rekordhoch.
Formycon schließt erste Vermarktungspartnerschaft für Keytruda-Biosimilar
PLANEGG-MARTINSRIED - Formycon bringt sich für die Vermarktung seines Biosimilars zum Megablockbuster Keytruda von Merck & Co in Stellung. Wie der Pharmahersteller am Donnerstag mitteilte, hat er eine exklusive Lizenz- und Liefervereinbarung für sein entsprechendes Präparat mit dem Namen FYB206 für die Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) abgeschlossen. Partner sei das Unternehmen MS Pharma. Die Aktie zog vorbörslich kräftig an.
Meta holt sich für KI-Geräte Design-Experten von Apple
MENLO PARK/CUPERTINO - Der Designer, der für die Bedienung von Apple-Produkten zuständig ist, wechselt zum Facebook-Konzern Meta . Alan Dye soll an Geräten für die Ära Künstlicher Intelligenz arbeiten, wie Metas Technikchef Andrew Bosworth auf der Plattform X schrieb.
Krise im Einzelhandel: Zahl der Insolvenzen steigt
HAMBURG - Die Zahl der Pleiten im deutschen Einzelhandel ist so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Zwischen August 2024 und August 2025 registrierte Allianz Trade 2.490 Insolvenzen. Das sei der höchste Stand seit Oktober 2016, teilte der Kreditversicherer mit. In den zwölf Monaten zuvor lag die Zahl bei 2.520.
ROUNDUP/Meta droht Ärger: EU untersucht KI-Zugang zu WhatsApp
BRÜSSEL - Die Europäische Kommission leitet wegen möglicher Verstöße gegen europäisches Wettbewerbsrecht ein neues Verfahren gegen den Facebook-Konzern Meta ein. Konkret geht es um den Verdacht, dass Meta den Zugang von Anbietern Künstlicher Intelligenz (KI) zum Messaging-Dienst WhatsApp rechtswidrig beschränkt.
^
Weitere Meldungen
-Porsche-Management strebt weitere massive Einsparungen an -ROUNDUP/Gentechnik im Supermarkt: EU-Einigung auf laxere Regeln -Trump will Kraftstoffvorgaben für Autos lockern
-Mehr Einnahmen durch Privatabrechnungen in Arztpraxen in Deutschland -Schneider will Klimaschutzprogramm erst 2026 vorlegen -Reform soll Windpark-Ausbau beleben
-ROUNDUP: Bundeswehr erhält neues Sturmgewehr G95
-ARD und Verleger fordern Schutz vor Tech-Konzernen
-San Francisco verklagt Lebensmittelriesen
-Pharmabranche: Engpässe bei Kinderarzneien sind gesunken -Hubig will Gesetzentwurf zu Indexmieten noch im Dezember vorlegen -Bald teurere Tickets im Nahverkehr? EuGH prüft Schienenmaut -Autohersteller sollen zu Türwarnsystemen verpflichtet werden -Thailand hebt Verkaufsverbot für Alkohol am Nachmittag auf -Abgeordnete dürfen bei Dienstreisen öfter Business-Class fliegen -BGH: Fluggast muss bei ausgelassenem Teilflug nicht zahlen -Bund will zusätzliche Milliarden für Bahn freigeben
-'Ruhr Nachrichten' dürfen Zeitungsangebot im Ruhrgebiet erweitern -Amazon eröffnet neue Deutschlandzentrale und vergrößert sich -'Made in Misery'? Italiens Luxusmode im Visier der Staatsanwaltschaft -Pharmabranche: Engpässe bei Kinderarzneien sind gesunken -Kretschmer zuversichtlich für Zukunft von VW in Sachsen -'HB': Bahnchefin will Stellen im Topmanagement halbieren -EU-Staaten gegen jährliche Tüv-Untersuchung für ältere Autos -Mit Merz-Fragerunde: ARD kündigt neue Debattenformate an -Bürobedarf-Versender Böttcher AG knackt eine Milliarde Euro Umsatz -Biohändler Alnatura steigert Umsatz erneut
-N26 schließt sich europäischer Bezahl-Wallet Wero an
-Astrid Maier wird Vize-Chefredakteurin der dpa
-In Deutschland weniger Vorgaben gegen Rauchen und Alkohol -Ostdeutsche Schnäppchen-Kette meldet Insolvenz an
-In Italien im Stau auf Mautstraße? Künftig gibt es Geld zurück -Mehr Malariafälle wegen Resistenz, Krieg und Klimawandel -Frankfurter Messe bleibt in der Gewinnzone
-Mehr Einnahmen durch Privatabrechnungen in Arztpraxen in Deutschland -Volkswagen: Umbaupläne für Gläserne Manufaktur stehen°
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salesforce Aktie
Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 243,1 auf Tradegate (04. Dezember 2025, 15:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salesforce Aktie um +8,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,84 %.
Die Marktkapitalisierung von Salesforce bezifferte sich zuletzt auf 202,92 Mrd..
Salesforce zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 352,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 385,00USD was eine Bandbreite von +21,78 %/+80,33 % bedeutet.
WANN ERWACHT SALESFORCE AUS DEM WINTERSCHLAF? NEUE PROGNOSEN BIS 2030 BEGEISTERN!
Meiner Meinung nach steht Salesforce (i) (CRM) an einem entscheidenden Wendepunkt. Während der Rest des Marktes vom KI-Hype beflügelt neue Höhen erklimmt, scheint der einstige Cloud-Pionier in einer Art Dornröschenschlaf gefangen zu sein. Der Aktienkurs hat in diesem Jahr fast 30 % verloren, ein bitterer Kontrast zu einem Nasdaq, der zweistellig zulegte. Doch vielleicht war die diesjährige Dreamforce-Konferenz genau der Weckruf, den das Unternehmen gebraucht hat. Mit dem ehrgeizigen Ziel von 60 Mrd. USD Umsatz bis 2030 und einem erwarteten Wachstum von über 10 % jährlich versucht Salesforce, wieder Anschluss an die großen Tech-Namen zu finden. Am beeindruckendsten finde ich den Strategiewechsel hin zu Agentforce, der neuen KI-Plattform, die Menschen und intelligente Agenten im Unternehmensalltag verbindet. Hier liegt das wahre Potenzial. Salesforce will mit Partnern wie Anthropic und OpenAI eine neue Ära der „Agentic Enterprises“ einläuten. Erste Zahlen machen Hoffnung, das KI- und Datengeschäft wuchs zuletzt um 120 % auf 1,2 Mrd. USD. Für mich ist das ein Zeichen, dass Salesforce langsam wieder an Fahrt gewinnt. Natürlich muss das Unternehmen jetzt liefern. Ob die neuen Wachstumsziele realistisch sind, wird sich erst in den kommenden Quartalen zeigen. Doch die milliardenschweren Investitionen von 15 Mrd. USD in San Francisco und 1 Mrd. USD in Mexiko zeigen, dass CEO Marc Benioff bereit ist, groß zu denken.
