Saga: "Wesentlich unterbewertet" und "ein Traum für jeden Anleger"

Im Zentrum stehen heute drei Säulen: Kreuzfahrten, Urlaubsreisen und Finanzdienstleistungen. Auch wenn Saga in den vergangenen Jahren mehrere Geschäftsbereiche verkauft, verschlankt oder restrukturiert hat, bleibt der Grundgedanke unverändert: Das Unternehmen will ein Anbieter für jene Lebensphase sein, in der Kunden nach Qualität, Komfort und Zuverlässigkeit suchen und bereit sind, dafür zu zahlen.

Saga plc zählt zu den bekanntesten Marken Großbritanniens, wenn es um Dienstleistungen für Menschen über 50 geht. Das Unternehmen hat sich über Jahrzehnte eine einzigartige Position im Markt erarbeitet: Saga versteht sich nicht als klassischer Reiseanbieter oder Versicherer, sondern als integrierte Lifestyle-Marke, die sich vollständig auf die Bedürfnisse einer wachsenden, finanzstarken Zielgruppe konzentriert. Dieses Alleinstellungsmerkmal prägt das gesamte Geschäftsmodell.

Starkes Comeback im Anflug?

Über Jahre galt Saga plc als eines der schwierigsten Turnaround-Projekte am britischen Markt. Der Konzern, der Kreuzfahrten, Urlaubsreisen und Finanzdienstleistungen für Menschen über 50 anbietet, kämpfte mit tiefen Verlusten, hohen Schulden und strategischen Fehlentscheidungen. Vor allem die Bestellung zweier Kreuzfahrtschiffe kurz vor Ausbruch der Pandemie erwies sich als milliardenschwerer Ballast.

Die Bilanz litt unter hohen Abschreibungen und einem Verschuldungsgrad, der zeitweise beim Zwölffachen des operativen Ergebnisses lag. Als Folge wurden Dividenden gestrichen, die Aktie verlor an Vertrauen und entwickelte sich zum Inbegriff eines Problemwertes.

Weichen neu gestellt!

Doch der Wendepunkt kam mit einem radikalen Strategiewechsel. Unter der neuen Führung rückten Schuldenabbau, Profitabilität und das Kerngeschäft in den Fokus. Mit dem Verkauf des Versicherungsgeschäfts an Ageas gewann Saga finanziellen Spielraum, gleichzeitig wurde das Geschäftsprofil klarer und risikoärmer. Erste Zahlen zeigen, dass sich dieser Kurs auszahlt.

Starkes erste Halbjahr

In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres legte Saga ein EBITDA von rund 67,5 Millionen Pfund vor und übertraf damit zum Beispiel die Prognosen der Deutschen Bank. Wachstumstreiber waren vor allem die Hochsee- und Flusskreuzfahrten sowie das Reisegeschäft. Die Auslastung in der Kreuzfahrtsparte stieg deutlich, was dem Unternehmen eine bessere Kostenstruktur und höhere Margen bescherte. Auch beim Schuldenabbau macht das Unternehmen Fortschritte: Der Verschuldungsgrad wurde in wenigen Jahren von rund dem Zwölffachen auf fast das Vierfache reduziert.

Experten sind begeistert

Die Deutsche Bank reagierte prompt auf die verbesserten Zahlen. Die Analysten erhöhten ihre Annahmen für die Pro-Kopf-Tagesumsätze im Kreuzfahrtgeschäft für das Geschäftsjahr 2026 und hoben die Prognose für den Vorsteuergewinn von 30 auf 38 Millionen Pfund an. Die Bank verweist auf eine starke Marke, ein strukturell wachsendes Kreuzfahrtsegment im über 50-Publikum und eine Aktie, die im Jahr 2026 mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 7 nicht teuer bewertet ist. Aus Sicht der Analysten basiert der jüngste Aufwärtstrend auf realen Fortschritten, nicht auf Hoffnungen.

Mehr bullish geht kaum noch!

Alyx Wood, Mitbegründer und CIO von Kernow Asset Management, sieht in der Aktie einen absoluten Favoriten für die kommenden Jahre, wie er CNBC in einem Interview erklärte. Wood sieht in Saga ein Unternehmen, das gerade erst beginnt, sein Potenzial auszuschöpfen. Wood nennt die Aktie "einen Traum für jeden Anleger". Er bewertet den Konzern mit rund 2,2 Milliarden Pfund und sieht aktuell eine deutliche Unterbewertung. Daher könne die Aktie in den nächsten fünf Jahren um bis zu 468 Prozent steigen.

"Wir stehen noch ganz am Anfang"

Auf der Sohn London Investorenkonferenz sagte Wood: "Stellen Sie sich eine Aktie vor, die in den nächsten zehn Jahren von den besten Wachstumschancen profitiert, deren Ertragsqualität sich voraussichtlich verdreifachen wird und deren Aktienkurs in den kommenden Jahren um über 400 Prozent steigen könnte". Gleichzeitig betont Wood, dass Saga erst am Anfang eines längeren Transformationsprozesses stehe: "Wir stehen noch ganz am Anfang, aber genau darum geht es ja bei diesem Spiel."

"Der Traum eines jeden Investors"

Für Wood liegt die Stärke der Marke in ihrer klaren Zielgruppe. Saga spreche die Sprache der Generation 50+, eine Kundengruppe mit wachsender Kaufkraft und Loyalität. Bis 2030 soll diese Alterskohorte rund 60 Prozent aller Konsumausgaben im Vereinigten Königreich verantworten. Ein Trend, der Saga in die Hände spielt. Entscheidend sei laut Wood das neu gewonnene operative Fundament: "Aus einem instabilen, volatilen Unternehmen mit niedriger Eigenkapitalrendite werde ein stabiles Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite – der Traum eines jeden Investors."

Mein Tipp: Euphorie berechtigt, aber überzogen

Da Saga etwa 10 Prozent des Portfolios von Kernow Asset Management ausmacht, hat Alyx Wood vielleicht eine rosarote Brille auf, wenn er über den Konzern spricht. Nimmt man diese ab, dann bleibt aber noch genügend Interessantes übrig, um sich näher mit der Aktie zu beschäftigen.

Der Turnaround läuft, ist aber noch längst nicht abgeschlossen. Doch der Mix aus verbessertem operativen Geschäft, stabilerer Bilanz, einer günstigen Bewertung und einer klaren Positionierung im wachsenden Markt der über 50-Jährigen macht Saga zu einem sehr guten Kandidaten für das Depot.

Inder Zukunft hat Saga noch einiges zu bieten, was den Kurs weiter in die Höhe treiben dürfte: Weiter gute Quartalszahlen, Verringerung der Verschuldung und ein richtiges Pfund bei der guten Entwicklung dürfte die Wiedereinführung einer Dividende sein.

Über 400 Prozent in fünf Jahren halte ich für etwas überzogen, dass die Aktie aber die Qualität besitzt, sich mindestens noch einmal zu verdoppeln, das würde ich unterschreiben.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

