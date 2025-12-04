Tom Lee: Fed-Entscheid wird den Aktienmärkten Rückenwind geben

Der Hauptgrund für seine Gelassenheit: Er erwartet kräftigen Rückenwind von der US-Notenbank.

Tom Lee von Fundstrat zeigt sich weiterhin unbesorgt. In einem aktuellen CNBC-Interview sagt der Dauer-Optimist, dass er für Aktien und Kryptowährungen bis zum Jahresende klar optimistisch bleibt.

"Die Fed wird im Dezember die Zinsen senken, und außerdem endet das quantitative Tightening [QT]. Seit April 2022 hat die Fed ihre Bilanz verkleinert – das war ein ziemlich großer Gegenwind für die Marktliquidität."

Er meint damit, dass die Fed Ihre Bilanz verkleinert und Geld aus dem System genommen hat. Das macht die Zentralbank, um die Inflation weiter zu bremsen. Seit April haben sich die Märkte aber gut entwickelt, meint Lee. Das QT-Regime endete am Montag.

"Die Märkte haben sehr positiv reagiert. Ich glaube, innerhalb von drei Wochen sind sie um mehr als 17 Prozent gestiegen. Deshalb denke ich, dass das Timing des QT-Endes perfekt ist."

Obwohl der November turbulent für die Märkte war, glaubt er letztlich an eine Jahresendrallye.

"Und nachdem der November ziemlich chaotisch war, sind viele Anleger vorsichtig geworden und müssen nun der Performance hinterherlaufen. Dazu kommt der übliche saisonale Rückenwind. Daher bin ich für den Dezember ziemlich bullish, selbst wenn der erste Tag etwas holprig war."

Lee ist der Ansicht, dass sich der Arbeitsmarkt "gut hält", argumentiert aber, dass die Fed nicht riskieren will, dass er sich abschwächt.

"Ich denke, die Inflationsdynamik hat sich deutlich abgeschwächt. Für mich würde die Fed also aus den richtigen Gründen senken: Wenn sie auf die kommenden zwölf Monate schaut, lassen die inflationssteigernden Effekte der Zölle nach, aber es gibt Risiken für den Arbeitsmarkt. Deshalb würde sie aus dem richtigen Grund senken – denn die realen Zinsen würden sich weiter verschärfen, wenn sie es nicht tut."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

