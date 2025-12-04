Börsenstart USA - 04.12. - US Tech 100 schwach -0,39 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 47.830,42 PKT und fällt um -0,13 %.

Top-Werte: Verizon Communications +1,14 %, JPMorgan Chase +1,13 %, McDonald's +0,91 %, Coca-Cola +0,70 %, American Express +0,65 %

Flop-Werte: Salesforce -4,90 %, 3M -1,44 %, Boeing -1,43 %, Amazon -1,43 %, Unitedhealth Group -1,27 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.508,02 PKT und fällt um -0,39 %.

Top-Werte: Meta Platforms (A) +3,80 %, Fastenal +1,70 %, Diamondback Energy +1,47 %, Old Dominion Freight Line +1,39 %, AppLovin Registered (A) +1,21 %

Flop-Werte: Micron Technology -3,31 %, Intel -3,18 %, Lam Research -3,02 %, DoorDash Registered (A) -2,40 %, Marriott International Registered (A) -2,36 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.843,94 PKT und fällt um -0,12 %.

Top-Werte: Dollar General Corporation +6,26 %, Meta Platforms (A) +3,80 %, Brown-Forman Registered (B) +3,62 %, Hormel Foods +3,57 %, Dollar Tree +2,30 %

Flop-Werte: Kroger -5,90 %, Salesforce -4,90 %, Albemarle -4,19 %, IQVIA Holdings -3,84 %, Wynn Resorts -3,56 %