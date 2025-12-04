Börsen Start Update
Börsenstart USA - 04.12. - US Tech 100 schwach -0,39 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 47.830,42 PKT und fällt um -0,13 %.
Top-Werte: Verizon Communications +1,14 %, JPMorgan Chase +1,13 %, McDonald's +0,91 %, Coca-Cola +0,70 %, American Express +0,65 %
Flop-Werte: Salesforce -4,90 %, 3M -1,44 %, Boeing -1,43 %, Amazon -1,43 %, Unitedhealth Group -1,27 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.508,02 PKT und fällt um -0,39 %.
Top-Werte: Meta Platforms (A) +3,80 %, Fastenal +1,70 %, Diamondback Energy +1,47 %, Old Dominion Freight Line +1,39 %, AppLovin Registered (A) +1,21 %
Flop-Werte: Micron Technology -3,31 %, Intel -3,18 %, Lam Research -3,02 %, DoorDash Registered (A) -2,40 %, Marriott International Registered (A) -2,36 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.843,94 PKT und fällt um -0,12 %.
Top-Werte: Dollar General Corporation +6,26 %, Meta Platforms (A) +3,80 %, Brown-Forman Registered (B) +3,62 %, Hormel Foods +3,57 %, Dollar Tree +2,30 %
Flop-Werte: Kroger -5,90 %, Salesforce -4,90 %, Albemarle -4,19 %, IQVIA Holdings -3,84 %, Wynn Resorts -3,56 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.