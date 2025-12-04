    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDollar General Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Dollar General Corporation

    Besonders beachtet!

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dollar General Corporation Aktie weiter aufwärts - 04.12.2025

    Am 04.12.2025 ist die Dollar General Corporation Aktie, bisher, um +6,26 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Dollar General Corporation Aktie.

    Besonders beachtet! - Dollar General Corporation Aktie weiter aufwärts - 04.12.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Dollar General bietet erschwingliche Produkte in über 17.000 US-Filialen an, konkurriert mit Walmart und Dollar Tree und punktet durch strategische Standorte und günstige Preise.

    Dollar General Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.12.2025

    Die Dollar General Corporation Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +6,26 % auf 102,35 zulegen. Das sind +6,03  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,75 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Dollar General Corporation Aktie. Nach einem Plus von +1,75 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 102,35. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.380,26€
    Basispreis
    4,64
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.313,27€
    Basispreis
    4,58
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +2,46 % bei Dollar General Corporation.

    Allein seit letzter Woche ist die Dollar General Corporation Aktie damit um +2,47 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,40 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Dollar General Corporation einen Anstieg von +32,26 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,12 % geändert.

    Dollar General Corporation Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,47 %
    1 Monat +12,40 %
    3 Monate +2,46 %
    1 Jahr +26,67 %

    Informationen zur Dollar General Corporation Aktie

    Es gibt 220 Mio. Dollar General Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,23 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 04.12. - US Tech 100 schwach -0,39 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Kroger & Dollar General: So steht es um den US-Einzelhandel


    Am Donnerstag haben zwei große US-Einzelhändler Einblick in ihre Geschäftszahlen gegeben. Die Ergebnisse zeigen auch, wie sich der Konsum in den USA entwickelt.

    Dollar General Corporation Reports Third Quarter 2025 Results


    Dollar General Corporation (NYSE: DG) today reported financial results for its fiscal year 2025 third quarter (13 weeks) ended October 31, 2025. Net Sales Increased 4.6% to $10.6 Billion Same-Store Sales Increased 2.5% Operating Profit Increased …

    Dollar General Corporation Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Dollar General Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dollar General Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Dollar General Corporation

    +12,03 %
    +2,72 %
    +12,82 %
    +2,67 %
    +28,99 %
    -58,04 %
    -45,29 %
    +54,54 %
    +591,55 %
    ISIN:US2566771059WKN:A0YEES



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Dollar General Corporation Aktie weiter aufwärts - 04.12.2025 Am 04.12.2025 ist die Dollar General Corporation Aktie, bisher, um +6,26 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Dollar General Corporation Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     