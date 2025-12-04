Dollar General Corporation Aktie weiter aufwärts - 04.12.2025

Die Dollar General Corporation Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +6,26 % auf 102,35€ zulegen. Das sind +6,03 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,75 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Dollar General Corporation Aktie. Nach einem Plus von +1,75 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 102,35€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Dollar General bietet erschwingliche Produkte in über 17.000 US-Filialen an, konkurriert mit Walmart und Dollar Tree und punktet durch strategische Standorte und günstige Preise.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +2,46 % bei Dollar General Corporation.

Allein seit letzter Woche ist die Dollar General Corporation Aktie damit um +2,47 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,40 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Dollar General Corporation einen Anstieg von +32,26 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,12 % geändert.

Dollar General Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,47 % 1 Monat +12,40 % 3 Monate +2,46 % 1 Jahr +26,67 %

Informationen zur Dollar General Corporation Aktie

Es gibt 220 Mio. Dollar General Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,23 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Am Donnerstag haben zwei große US-Einzelhändler Einblick in ihre Geschäftszahlen gegeben. Die Ergebnisse zeigen auch, wie sich der Konsum in den USA entwickelt.

Dollar General Corporation (NYSE: DG) today reported financial results for its fiscal year 2025 third quarter (13 weeks) ended October 31, 2025. Net Sales Increased 4.6% to $10.6 Billion Same-Store Sales Increased 2.5% Operating Profit Increased …

Dollar General Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dollar General Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dollar General Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.