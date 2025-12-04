DAX, CARBIOS & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|CARBIOS
|+19,81 %
|Chemie
|🥈
|UiPath Registered (A)
|+16,45 %
|Informationstechnologie
|🥉
|BioAge Labs
|+15,19 %
|Biotechnologie
|🟥
|Leonteq
|-12,73 %
|Finanzdienstleistungen
|🟥
|uniQure
|-12,87 %
|Biotechnologie
|🟥
|Build-A-Bear Workshop
|-15,45 %
|Konsum
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Eutelsat Communications
|Telekommunikation
|🥈
|Grande Portage Resources
|Rohstoffe
|🥉
|Newron Pharmaceuticals
|Pharmaindustrie
|DiagnosTear Technologies
|Gesundheitswesen
|Highland Critical Minerals
|Rohstoffe
|TempraMed Technologies
|Gesundheitswesen
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|277
|-
|🥈
|Almonty Industries
|130
|Rohstoffe
|🥉
|Silber
|79
|Rohstoffe
|Gerresheimer
|74
|Gesundheitswesen
|Rheinmetall
|51
|Maschinenbau
|Newron Pharmaceuticals
|43
|Pharmaindustrie
CARBIOS
Wochenperformance: +28,09 %
Platz 1
UiPath Registered (A)
Wochenperformance: +17,85 %
Platz 2
BioAge Labs
Wochenperformance: +7,41 %
Platz 3
Leonteq
Wochenperformance: +0,55 %
Platz 4
uniQure
Wochenperformance: -7,96 %
Platz 5
Build-A-Bear Workshop
Wochenperformance: +11,23 %
Platz 6
Eutelsat Communications
Wochenperformance: -8,61 %
Platz 7
Grande Portage Resources
Wochenperformance: -2,21 %
Platz 8
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: +2,12 %
Platz 9
DiagnosTear Technologies
Wochenperformance: +12,61 %
Platz 10
Highland Critical Minerals
Wochenperformance: -31,57 %
Platz 11
TempraMed Technologies
Wochenperformance: -1,61 %
Platz 12
DAX
Wochenperformance: +0,45 %
Platz 13
Almonty Industries
Wochenperformance: +0,71 %
Platz 14
Silber
Wochenperformance: +7,91 %
Platz 15
Gerresheimer
Wochenperformance: +3,34 %
Platz 16
Rheinmetall
Wochenperformance: +2,16 %
Platz 17
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: +2,12 %
Platz 18
17 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte