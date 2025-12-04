    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)
    Bybit geht Partnerschaft mit Komainu ein, um institutionellen Anlegern einen sicheren 24/7-Handel mit getrennten Vermögenswerten in Verwahrung anzubieten

    DUBAI, VAE, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Komainu, der regulierte Anbieter von Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte und Verwahrer, der von Laser Digital und Blockstream unterstützt wird, gab heute bekannt, dass Bybit, die weltweit zweitgrößte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, seiner Plattform für die Verwaltung von Sicherheiten, Komainu Connect, beigetreten ist.

    Bybit and Komainu

    Durch diese Partnerschaft sind institutionelle Kunden in der Lage, rund um die Uhr zu handeln und gleichzeitig ihr Vermögen sicher zu verwahren. Durch die Möglichkeit, Vermögenswerte bei einer regulierten Drittverwahrungsstelle zu verwahren und gleichzeitig an der Börse zu handeln, können die Kunden ihr Kontrahentenrisiko besser steuern. Durch die regelmäßige, automatisierte außerbörsliche Abwicklung entfällt die Notwendigkeit, an der Börse vorzufinanzieren.

    Komainu baut seine Plattform Komainu Connect weiter aus, indem es sich direkt mit Börsen, Kreditgebern und Brokern vernetzt und dabei eine Reihe fortschrittlicher Technologien nutzt. Diese Integrationen ermöglichen es Kunden, schnelle und nahtlose Verbindungen aufzubauen und Zugang zu einem umfangreichen Netzwerk von Marktgegenparteien zu erhalten.

    Die wichtigsten Vorteile sind:

    • 100% Sicherheitsspiegelung: alle delegierten Vermögenswerte in Sicherheits-Wallets werden an der Börse gespiegelt
    • Außerbörsliches Abrechnungsverfahren: die Notwendigkeit einer Vorfinanzierung an der Börse entfällt
    • Transparenz: Alle Vermögenswerte werden in On-Chain-Wallets gehalten, die vor Insolvenz geschützt und getrennt verwaltet werden, wodurch maximale Transparenz und Rechtssicherheit gewährleistet sind.
    • Ganzheitliche Betrachtung von Verwahrungs- und Sicherheitsbrieftaschen: Kunden profitieren von dedizierten, mandantenbezogenen Geldbörsen
    • Umfang und Unterstützung: Umfassende Abdeckung von Vermögenswerten, die eine wachsende Liste von Vermögenswerten mit institutioneller Bonität unterstützen.

    Paul Frost Smith, Co-CEO von Komainu, sagte: "Wir freuen uns, Bybit in das Ökosystem von Komainu Connect aufzunehmen. Institutionelle Anleger verlangen zunehmend die Möglichkeit, Marktchancen zu nutzen, ohne dabei Kompromisse bei der Sicherheit oder Compliance eingehen zu müssen. Komainu Connect bietet genau das - die Verbindung von regulierter, sicherer Verwahrung mit reibungslosem Marktzugang. Diese Partnerschaft stärkt nicht nur unsere Liste vertrauenswürdiger Börsen, sondern unterstreicht auch unser Engagement für die Schaffung einer sichereren und effizienteren Handelsumgebung für aktive Anleger."

