Bybit geht Partnerschaft mit Komainu ein, um institutionellen Anlegern einen sicheren 24/7-Handel mit getrennten Vermögenswerten in Verwahrung anzubieten

DUBAI, VAE, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Komainu, der regulierte Anbieter von Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte und Verwahrer, der von Laser Digital und Blockstream unterstützt wird, gab heute bekannt, dass Bybit, die weltweit zweitgrößte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, seiner Plattform für die Verwaltung von Sicherheiten, Komainu Connect, beigetreten ist.

Durch diese Partnerschaft sind institutionelle Kunden in der Lage, rund um die Uhr zu handeln und gleichzeitig ihr Vermögen sicher zu verwahren. Durch die Möglichkeit, Vermögenswerte bei einer regulierten Drittverwahrungsstelle zu verwahren und gleichzeitig an der Börse zu handeln, können die Kunden ihr Kontrahentenrisiko besser steuern. Durch die regelmäßige, automatisierte außerbörsliche Abwicklung entfällt die Notwendigkeit, an der Börse vorzufinanzieren.