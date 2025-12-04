Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 04.12.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.12.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: +5,10 %
Tagesperformance: +5,10 %
Platz 1
Performance 1M: +4,47 %
Performance 1M: +4,47 %
Porsche Holding SE
Tagesperformance: +4,96 %
Tagesperformance: +4,96 %
Platz 2
Performance 1M: +9,46 %
Performance 1M: +9,46 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: +3,83 %
Tagesperformance: +3,83 %
Platz 3
Performance 1M: +0,79 %
Performance 1M: +0,79 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Mercedes-Benz Group im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, und die Anleger sind enttäuscht, dass der Kurs nicht über 60 Euro stieg. Die fehlenden Ankeraktionäre werden als Risiko wahrgenommen, während positive Erwartungen an zukünftige Elektro-Modelle bestehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.
BMW
Tagesperformance: +3,49 %
Tagesperformance: +3,49 %
Platz 4
Performance 1M: +9,62 %
Performance 1M: +9,62 %
BASF
Tagesperformance: -3,16 %
Tagesperformance: -3,16 %
Platz 5
Performance 1M: +2,55 %
Performance 1M: +2,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu BASF im wallstreetONLINE-Forum zeigt eine wachsende Ungeduld, während der Kurs durch ein Aktienrückkaufprogramm stabilisiert wird. Bei 42 EUR sehen einige Anleger gute Einstiegsmöglichkeiten. Zudem deutet sich ein möglicher Stimmungsumschwung an, trotz einer negativen Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.
Scout24
Tagesperformance: -3,10 %
Tagesperformance: -3,10 %
Platz 6
Performance 1M: -12,20 %
Performance 1M: -12,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Scout24
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Scout24 im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie zeigt in den letzten 14 Tagen eine positive Kursentwicklung. Insiderkäufe und ein neues Aktienrückkaufprogramm von bis zu 500 Millionen Euro stärken das Vertrauen in die Bewertung. Zudem signalisiert die Verkürzung der Rückkaufphase, dass das Management aktiv an der Stabilisierung des Aktienkurses arbeitet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Scout24 eingestellt.
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: +2,55 %
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 7
Performance 1M: +11,67 %
Performance 1M: +11,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Volkswagen (VW) Vz im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger auf die Möglichkeit von Kurssteigerungen durch Rabatte und Hybridumrüstung setzen, gibt es auch Skepsis aufgrund eines Sparkurses und Short-Positionen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt Unsicherheiten, was die Marktstimmung beeinflusst.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
Continental
Tagesperformance: -2,32 %
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 8
Performance 1M: +0,17 %
Performance 1M: +0,17 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 40,63%
|PUT: 59,38%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -18,75 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte