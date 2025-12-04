Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 04.12.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.12.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Nagarro
Tagesperformance: +5,01 %
Tagesperformance: +5,01 %
Platz 1
Performance 1M: +52,81 %
Performance 1M: +52,81 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +4,07 %
Tagesperformance: +4,07 %
Platz 2
Performance 1M: +33,07 %
Performance 1M: +33,07 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology
Das Anleger-Sentiment zu SMA Solar Technology im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen positiv war, gibt es Bedenken hinsichtlich der unklaren Bilanz und hohen Verluste im HBS-Segment. Analysten von Jefferies bestätigen jedoch ein Kursziel von 39 Euro, was auf optimistische Erwartungen hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SMA Solar Technology eingestellt.
AIXTRON
Tagesperformance: +3,49 %
Tagesperformance: +3,49 %
Platz 3
Performance 1M: +11,05 %
Performance 1M: +11,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie zeigt in den letzten 14 Tagen eine volatile Kursentwicklung. Geringe Handelsaktivität und Unsicherheiten prägen den Markt, während Goldman Sachs optimistische Erwartungen äußert. Der Vizepräsident des Unternehmens wartet auf eine Marktveränderung, was die strategische Ausrichtung unterstreicht.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.
Bechtle
Tagesperformance: +2,26 %
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 4
Performance 1M: +21,46 %
Performance 1M: +21,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bechtle
Das Anleger-Sentiment zu Bechtle im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Aktie stieg in den letzten 14 Tagen um etwa 15%, unterstützt durch Großaufträge vom Staat. Analysten sehen Potenzial für weiteres Wachstum, solange die Unterstützungszone um 41 € gehalten wird. Es gibt jedoch Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit des Anstiegs.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bechtle eingestellt.
Jenoptik
Tagesperformance: +2,13 %
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 5
Performance 1M: -0,98 %
Performance 1M: -0,98 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Jenoptik
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Jenoptik im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz einer negativen Kursentwicklung von -X% in den letzten 14 Tagen, bewerten Analysten wie Warburg Research und Jefferies die Aktie mit 'Buy' und Kurszielen von 32 Euro bzw. 24 Euro. Unsicherheiten durch bevorstehende Führungswechsel könnten jedoch das Vertrauen der Anleger beeinträchtigen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Jenoptik eingestellt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte