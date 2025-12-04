Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 04.12.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology

Das Anleger-Sentiment zu SMA Solar Technology im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen positiv war, gibt es Bedenken hinsichtlich der unklaren Bilanz und hohen Verluste im HBS-Segment. Analysten von Jefferies bestätigen jedoch ein Kursziel von 39 Euro, was auf optimistische Erwartungen hinweist.