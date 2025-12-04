Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 04.12.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.12.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: +3,86 %
Platz 1
Performance 1M: +0,79 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Mercedes-Benz Group im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, und die Anleger sind enttäuscht, dass der Kurs nicht über 60 Euro stieg. Die fehlenden Ankeraktionäre werden als Risiko wahrgenommen, während positive Erwartungen an zukünftige Elektro-Modelle bestehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.
BMW
Tagesperformance: +3,67 %
Platz 2
Performance 1M: +9,62 %
BASF
Tagesperformance: -3,24 %
Platz 3
Performance 1M: +2,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu BASF im wallstreetONLINE-Forum zeigt eine wachsende Ungeduld, während der Kurs durch ein Aktienrückkaufprogramm stabilisiert wird. Bei 42 EUR sehen einige Anleger gute Einstiegsmöglichkeiten. Zudem deutet sich ein möglicher Stimmungsumschwung an, trotz einer negativen Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.
Schneider Electric
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 4
Performance 1M: -3,90 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 5
Performance 1M: +11,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Volkswagen (VW) Vz im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger auf die Möglichkeit von Kurssteigerungen durch Rabatte und Hybridumrüstung setzen, gibt es auch Skepsis aufgrund eines Sparkurses und Short-Positionen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt Unsicherheiten, was die Marktstimmung beeinflusst.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 6
Performance 1M: -5,11 %
