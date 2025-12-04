Polen erlässt europäischen Haftbefehl

WARSCHAU (dpa-AFX) - Gut zwei Wochen nach dem Sprengstoffanschlag auf eine Bahnstrecke fahndet Polen mit einem europäischen Haftbefehl nach den zwei Tatverdächtigen. Das Warschauer Bezirksgericht gab einem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft statt, wie die Nachrichtenagentur PAP berichtete. Der 41-jährige Jewhenij Iwanow und der 39-jährige Olexander Kononow, beide ukrainische Staatsbürger, sind flüchtig.

Mitte November waren an der strategisch wichtigen Bahnstrecke von Warschau nach Lublin bei einer Explosion die Gleise zerstört worden. Weil ein Zugführer die Beschädigung bemerkte und meldete, wurde niemand verletzt. An der gleichen Strecke wurden noch weitere Beschädigungen festgestellt.